У Шостці рятувальники надали допомогу жінці похилого віку 19 березня о 15:01, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги по вул. Ціолковського в м. Шостка.

На місце події було направлено відділення чергового караулу 7 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

Прибувши на місце рятувальники за допомогою не механізованого інструменту відчинили вхідні двері та потрапили до квартири, де в одній з кімнат виявили жінку похилого віку, яку передали медикам для подальшої госпіталізації.

Всього для надання допомоги було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області