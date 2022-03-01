Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:11252

У Шостці рятувальники надали допомогу жінці похилого віку

19 березня о 15:01, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги по вул. Ціолковського в м. Шостка.
На місце події було направлено відділення чергового караулу 7 – ї державної пожежно – рятувальної частини.
Прибувши на місце рятувальники за допомогою не механізованого інструменту відчинили вхідні двері та потрапили до квартири, де в одній з кімнат виявили жінку похилого віку, яку передали медикам для подальшої госпіталізації.
Всього для надання допомоги було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головне управління Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у Сумській області
 
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
У роботі Приват24 можуть бути тимчасові перебої
Сегодня 21:25
Сумський обласний діагностичний центр від завтра частково відновлює роботу
Сегодня 20:57
На Сумщині знеструмлені 87 населених пунктів
Сегодня 20:08
Шосткинські поліцейські розшукали зниклу 13-річну дівчину
Сегодня 18:35
Рашисти продовжують вбивати мирних жителів Тростянця
Сегодня 18:16
У Шостці рятувальники надали допомогу жінці похилого віку
Сегодня 18:11
Колони техніки, які збиралися сунутися на Суми, розбили наші ЗСУ
Сегодня 17:51
На фронті загинув уродженець Глухівщини
Сегодня 17:34
У Конотопі вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку на 4-х господарів (ВІДЕО)
Сегодня 17:10
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

Статьи

Як отримати ліки на Сумщині під час війни
Сегодня 21:47
5 кроків, щоб розпізнати фейкову новину
Вчера 12:19
13 днів: волонтерство, боротьба з фейками, життя під обстрілами, евакуація. Драматична історія журналістки з Сум
17.03.2022 19:54
Як біженцям не потрапити в рабство до торговців людьми
17.03.2022 12:54
Правила, що врятують життя: що робити, коли чуєте поблизу літак?
17.03.2022 09:29
Як надати дитині першу психологічну допомогу?
15.03.2022 20:50
"Місто вмирає на очах". Охтирка майже три тижні живе під авіанальотами росії
15.03.2022 20:08
Збирамо докази воєнних злочинів: фіксуємо руйнування та пошкодження майна
15.03.2022 14:37
Правила, що можуть врятувати життя під час стрілецьких обстрілів
14.03.2022 22:20
Війна породила нові шахрайські схеми
14.03.2022 21:45
Трудові відносини: чи можуть звільнити з роботи через війну
13.03.2022 19:43
Як не стати жертвою дезінформації?
13.03.2022 19:09
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.