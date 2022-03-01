У Шостці рятувальники надали допомогу жінці похилого віку

На місце події було направлено відділення чергового караулу 7 – ї державної пожежно – рятувальної частини.
Прибувши на місце рятувальники за допомогою не механізованого інструменту відчинили вхідні двері та потрапили до квартири, де в одній з кімнат виявили жінку похилого віку, яку передали медикам для подальшої госпіталізації.
Всього для надання допомоги було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головне управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області