На фронті загинув уродженець Глухівщини

Він був відважний воїн, професійний боєць, щирий патріот, справжній друг. Він захищав не тільки Україну, а й всю Європу від підступного російського агресора.

Висловлюємо щирі співчуття всім близьким і рідним загиблого.

Поділяємо Ваші біль та горе.

Вічна пам'ять, вічна слава Герою!

16 омпб

Схиляємо голови перед воїном, який своїм життям доводить всьому світові істину: українці гідно борються за свою свободу! Глухівчани гинуть у боях за своїх дітей, на чиє майбутнє посягнув тоталітарний режим росії.

Висловлюємо співчуття рідним і близьким Анатолія Михайловича КОРОТКОГО (23.12.1968- 18.03.2022). Він - уродженець села Обложки, жив у Глухові. Довгий час працював у органах МВС, у податковій міліції. Контракт із ЗСУ підписав у 2019 році. Без сина залишилась мама, без батька - дві доньки.

Ще одне ім'я навічно залишиться у нашій пам'яті.

Глухівська міська рада