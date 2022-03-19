У Конотопі вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку на 4-х господарів (ВІДЕО) 19 березня о 16:54, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на 4-х господарів по вул. Панфілова в м. Конотоп.

Про пожежу повідомив мешканець однієї з квартир, який відчув різкий запах диму. На місце події було направлено черговий караул 15 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю на площі до більше 100 кв. м, перекриття на площі до 1 кв. м. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту будинку та поруч розташовану господарчу споруду. Для безперебійної подачі води на гасіння пожежні автоцистерни довелось до заправляти від пожежного гідранта, який був розташований на відстані 1 км від осередку горіння.

О 17:15 загоряння локалізували, а о 19:18 – витративши на гасіння майже 20 тонн води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 15 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області