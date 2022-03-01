З градів обстріляли передмістя Сум У ніч з 19 на 20 березня російські військові обстріляли передмістя Сум, населений пункт на півдні.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, пише Суспільне.

Було потрапляння градів як у житловий сектор, так і у невеличкі підприємства. У результаті обстрілів виникла пожежа, яку рятувальники гасили всю ніч.

За словами Дмитра Живицького, ця територія обстрілюється щодня: "Розуміємо усю протяжність фронту. Але потихеньку із захоплених населених пунктів починає наша артилерія вибивати техніку. Бо якщо десь певний підрозділ зазначає втрат, — вони відразу починають розбігатись. Їх забирають на ротацію і присилають з Росії нових, які ще не бачили і не знають, що таке перебувати на території України".

Інформація щодо травмування внаслідок артилерійського обстрілу по околицях Верхньої Сироватки наразі встановлюється. Підрозділи ДСНС до ліквідації наслідків не залучалися, повідомляють в обласній військовій адміністрації.

20 березня продовжується обстріл військами РФ в сторону Верхньої Сироватки. За попередньою інформацією жертв немає, відсутнє світлопостачання, розповіла голова Верхньосироватської громади Зоя Нечипоренко.

Також російські військові влаштовують провокації.

"Вчора вони заїхали на територію Краснопільської громади і пропонували людям нібито гуманітарну допомогу. Але місцеві мешканці відмовляються, з рук російських військових вони не беруть ніякої їжі. Вони штучно створюють гуманітарну допомогу. Була розстріляна сімʼя, яка возила хліб по цих населених пунктах в громаді", — розповів Дмитро Живицький.