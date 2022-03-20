Шосткинський район: за минулу добу вогнеборці тричі ліквідовували загоряння сухої рослинності (ВІДЕО) Незважаючи на неодноразові попередження рятувальників та адміністративну відповідальність за спалювання сухої рослинності, громадяни продовжують нехтувати всіма правилами та випалюють сухостій та чагарники.

Тільки за минулу добу вогнеборці тричі залучались до ліквідації загорянь в природних екосистемах.

Так, 19 березня о 11:42, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності на відкритій території в смт Вороніж, що на Шосткинщині. На місце події було направлено черговий караул 31 – го державного пожежно – рятувального посту.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено сухостій на площі до 10 га. Для безперебійної подачі води на гасіння пожежні автоцистерни довелось до заправляти від водонапірної башти, яка була розташована на відстані 1,5 км від осередку горіння.

О 12:42 загоряння локалізували, а о 15:18 – витративши на гасіння майже 9 тонн води, повністю ліквідували.

Цього ж дня схожі випадки були зафіксовані в с. Богданка та на території дачного кооперативу «Будівельник – 3» Шосткинського району, а площі пройдена вогнем склала 12 га.

Всього на ліквідацію загорянь було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 12 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області