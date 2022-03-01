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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:04243

Де ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри 20 березня

Інформація, актуальна на 20 березня

Медичні заклади, де ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1».

Амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.
Амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.
Амбулаторія (вул. Ковпака, 7) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.
Амбулаторія (вул. Праці, 3) у будівлі дитячої поліклініки педіатр веде прийом 8:00-12:00.

Для отримання допомоги також можна звертатись до амбулаторій по вул. Іллінська 48/50 (амбулаторії № 1 та № 3) або вул. Ковпака, 7 (амбулаторія № 5). Телефони для уточнень 787-700 та (050) 4702003.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2».

Амбулаторія (вул. Привокзальна, 3А), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.
Амбулаторія (вул. Івана Сірка, 33/1), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.
Амбулаторія (вул. Паркова, 1), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.

Вакцинація проти COVID-19 проводиться, проте для безпеки мешканців міста лікарі радять залишатись вдома.

Общество Педіатри Сімейні лікарі Терапевти
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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