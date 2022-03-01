Де сьогодні, 20 березня, у місті Сумах працюють продуктові магазини

М'ясомаркет з 09:00 до 14:00:
вул. Штепівська, 1
вул. Роменська, 77
пр-т М. Лушпи, 13 і 39А
вул. Героїв Крут, 60/4
вул. Троїцька, 29
вул. Ковпака 59/4
М'ясні магазини з 09:00 до 14:00:
вул. Кооперативна, 1
пр-т Курський, 133
вул. Харківська, 12
вул. СКД, 8
вул. Металургів, 13
вул. Супруна, 14
Центральний ринок, вул. Засумська, 1
АТБ-маркет з 08:00 до 16:00:
вул. Охтирська, 4А
вул. Героїв Крут, 76/3
пр-т М. Лушпи, 12
вул. Харківська, 5/1
вул. Іллінська, 51/1
вул. Ярослава Мудрого, 57
вул. Петропавлівська, 70
вул. СКД, 20
вул. Г. Кондратьєва, 181
Дари моря з 9:00 до 15:00 (всі)
Сам маркет з 8:00 до 16:00:
вул. Металургів, 17/1
пр-т М. Лушпи, 39 і 7/1
вул. 9-го Травня, 10
вул.Харківська, 9
пр-т Курський, 16 і 111 (ТЦ "Маяк")
вул. Героїв Крут, 60
вул. Петропавлівська, 76
вул. Інтернаціоналістів, 21
Амбар-маркет з 08:00 до 16:00 (всі)
Продуктова Хатка:
вул. Охтирська, 26
вул. СКД, 22
вул. Харьківська, 107
вул. Лисенка,10
вул. Шевченка
вул. Ярослава Мудрого, 57
пр-т М. Лушпи, 12 і 42
НАШ СУПЕРМАРКЕТ з 8:30 до 15:00:
вул. СКД, 48
пр-т Курський, 81
вул. Роменська, 90
Хлібні кіоски: 9-ка (ринок), вул
Леваневського, ринок (вул. Горького), вул. Металургів (біля САМ маркет), вул. Реміснича (торговельний ряд), Центральний ринок (перехрестя вул. Засумська - вул. Шевченка, вхід до ринку зліва), зупинка "Укртелеком" (павільйон "Квіти")
ЕКО-маркет з 8:00 до 15:00:
вул. Г. Кондратьєва, 11
вул. Ковпака, 11
вул. Кооперативна, 1
вул. Металургів, 17А
вул. Привокзальна, 1
вул. Прокоф‘єва, 14/2
вул. Героїв Крут, 38Б.