Де сьогодні, 20 березня, у місті Сумах працюють продуктові магазини Інформація, актуальна на 20 березня

М'ясомаркет з 09:00 до 14:00:

вул. Штепівська, 1

вул. Роменська, 77

пр-т М. Лушпи, 13 і 39А

вул. Героїв Крут, 60/4

вул. Троїцька, 29

вул. Ковпака 59/4

М'ясні магазини з 09:00 до 14:00:

вул. Кооперативна, 1

пр-т Курський, 133

вул. Харківська, 12

вул. СКД, 8

вул. Металургів, 13

вул. Супруна, 14

Центральний ринок, вул. Засумська, 1

АТБ-маркет з 08:00 до 16:00:

вул. Охтирська, 4А

вул. Героїв Крут, 76/3

пр-т М. Лушпи, 12

вул. Харківська, 5/1

вул. Іллінська, 51/1

вул. Ярослава Мудрого, 57

вул. Петропавлівська, 70

вул. СКД, 20

вул. Г. Кондратьєва, 181

Дари моря з 9:00 до 15:00 (всі)

Сам маркет з 8:00 до 16:00:

вул. Металургів, 17/1

пр-т М. Лушпи, 39 і 7/1

вул. 9-го Травня, 10

вул.Харківська, 9

пр-т Курський, 16 і 111 (ТЦ "Маяк")

вул. Героїв Крут, 60

вул. Петропавлівська, 76

вул. Інтернаціоналістів, 21

Амбар-маркет з 08:00 до 16:00 (всі)

Продуктова Хатка:

вул. Охтирська, 26

вул. СКД, 22

вул. Харьківська, 107

вул. Лисенка,10

вул. Шевченка

вул. Ярослава Мудрого, 57

пр-т М. Лушпи, 12 і 42

НАШ СУПЕРМАРКЕТ з 8:30 до 15:00:

вул. СКД, 48

пр-т Курський, 81

вул. Роменська, 90

Хлібні кіоски: 9-ка (ринок), вул

Леваневського, ринок (вул. Горького), вул. Металургів (біля САМ маркет), вул. Реміснича (торговельний ряд), Центральний ринок (перехрестя вул. Засумська - вул. Шевченка, вхід до ринку зліва), зупинка "Укртелеком" (павільйон "Квіти")

ЕКО-маркет з 8:00 до 15:00:

вул. Г. Кондратьєва, 11

вул. Ковпака, 11

вул. Кооперативна, 1

вул. Металургів, 17А

вул. Привокзальна, 1

вул. Прокоф‘єва, 14/2

вул. Героїв Крут, 38Б.