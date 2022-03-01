У Самотоївці рашисти забрали в людей їжу з погребів, а потім пропонували гуманітарну допомогу під камери Проте її ніхто не взяв навіть тоді, коли загарбники залишили мішки з продуктами біля сільської ради, а самі відійшли далі.

У населеному пункті окупанти перевіряли в місцевих жителів документи, забирали телефони й спалили три хати. За попередньою інформацією, серед мешканців села жертв немає. Сумська обласна військова адміністрація