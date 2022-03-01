На Сумщині 124 населених пункта без електрики Область зазнає серйозних руйнувать внаслідок артобстрілів та авіабомбардувань з боку російських окупантів.

Ворог постійно пошкоджує мережі АТ «Сумиобленерго». Щодня працівники Товариства, ризикуючи власним життям, відновлюють електропостачання на території Сумщини. Знову і знову енергетики лагодять пошкоджене електрообладнання, намагаючись підключити до електропостачання знеструмлених споживачів.

Станом на 19 березня на Сумщині залишаються знеструмленими:

- 15 ПЛ 110 кВ

- 25 ПЛ 35 кВ

- 71 ПЛ 10 кВ

- 124 населених пункти.

Зауважимо, що від ранку 19 березня енергетики вже повернули світло до майже сотні населених пунктів області!

Нагадуємо, у разі виникнення питань, пов'язаних з відсутністю електропостачання, ви можете звернутися до кол-центру АТ "Сумиобленерго". Через оголошення повітряної тривоги або небезпеку обстрілів можливі перебої у його роботі, але оператори Товариства на зв’язку, приймають повідомлення та надають необхідну інформацію. Телефони колцентру: 0 (800) 300-247 (цілодобово, безкоштовно) або (0542) 659-659.