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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:04131

На Сумщині 124 населених пункта без електрики

Область зазнає серйозних руйнувать внаслідок артобстрілів та авіабомбардувань з боку російських окупантів.
Ворог постійно пошкоджує мережі АТ «Сумиобленерго». Щодня працівники Товариства, ризикуючи власним життям, відновлюють електропостачання на території Сумщини. Знову і знову енергетики лагодять пошкоджене електрообладнання, намагаючись підключити до електропостачання знеструмлених споживачів.
 
Станом на 19 березня на Сумщині залишаються знеструмленими:
- 15 ПЛ 110 кВ
- 25 ПЛ 35 кВ
- 71 ПЛ 10 кВ
- 124 населених пункти.
 
Зауважимо, що від ранку 19 березня енергетики вже повернули світло до майже сотні населених пунктів області! 
 
Нагадуємо, у разі виникнення питань, пов'язаних з відсутністю електропостачання, ви можете звернутися до кол-центру АТ "Сумиобленерго". Через оголошення повітряної тривоги або небезпеку обстрілів можливі перебої у його роботі, але оператори Товариства на зв’язку, приймають повідомлення та надають необхідну інформацію. Телефони колцентру: 0 (800) 300-247 (цілодобово, безкоштовно) або (0542) 659-659.
Общество
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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