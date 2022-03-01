Спалювання сухостою тепер карається як диверсія 3 березня 2022 р. внесено зміни до Кримінального кодексу України, які посилюють відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану.

Так, у статті 113 «Диверсія» до переліку злочинів, вчинених з метою ослаблення держави або інших дій, спрямованих на знищення людей чи завдання шкоди їхньому здоров’ю, відтепер додано і навмисні підпали, зокрема й сухої рослинності.

В обґрунтуванні йдеться, що під час воєнного стану ці дії становлять додаткову небезпеку, відволікають від виконання бойових завдань рятувальників, військових та правоохоронців і знижують обороноздатність країни.

Застерігаємо, що відтепер такі дії розцінюються як кримінальний злочин, який передбачає покарання у вигляді ув'язнення строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна.