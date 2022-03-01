"Гаряча лінія» Державної міграційної служби України знову працює

Телефони «гарячої лінії» апарату Державної міграційної служби України:
- з питань надання адміністративних послуг звертайтесь за номерами:
+38-050-138-29-11 (Vodafon) – тільки голосові дзвінки;
+38-096-915-00-28 (Київстар) – голосові дзвінки. За цим номером Ви також маєте можливість спілкуватися з оператором в месенджерах Viber та Whatsapp за допомогою текстових повідомлень (без голосових дзвінків).
- з питань перевірки стану оформлення документів:
+38-096-033-24-42 (Київстар) - голосові дзвінки. За цим номером Ви також маєте можливість спілкуватися з оператором в месенджерах Viber та Whatsapp за допомогою текстових повідомлень (без голосових дзвінків).
Час роботи «гарячої лінії»: з 9.00 до 18.00 години.
https://t.me/mvs_ukraine/9526