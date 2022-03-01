На Конотопщині поліцейські затримали чоловіка, який зберігав при собі наркотики Після закінчення досудового розслідування зловмисник постане перед судом. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Вчора, під час патрулювання, поліцейські побачили чоловіка, який при появі правоохоронців почав помітно нервувати.

Працівники поліції вирішили перевірити його документи, ним виявився 28-рчний, раніше судимий за наркозлочини, мешканець Конотопа. В ході поверхневої перевірки поліцейські виявили у чоловіка близько 150 грам наркотичної речовини зовні схожої на амфетамін.

Все виявлене було вилучено та найближчим часом буде направлено на експертизу.

За даним фактом слідчими Конотопського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів".

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області