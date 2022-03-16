Сумські поліцейські допомогли розшукати жінку, яка евакуювалась у Полтаву По допомогу до поліції звернулися громадяни та повідомили, що втратили зв'язок зі своєю родичкою.

Того дня жінка сіла до салону чорного легкового автомобіля, щоб поїхати у напрямку до Полтави. Номери ніхто не запам'ятав. Під час курсування авто, громадянка декілька разів виходила на зв'язок, а потім перестала.

Співробітники сектору розшуку злочинців і зниклих громадян Сумського районного управління поліції спільно з волонтерськими організаціями м.Полтава оперативно встановили місцезнаходження жінки.

Виявилося, що вона перебувала на одному із пунктів тимчасового збору та виникли проблеми з телефоном.

На сьогоднішній день її життю та здоров’ю нічого не загрожує. Зараз вона знаходиться у Польщі.

У разі евакуації ваших родичів чи знайомих, правоохоронці радять громадянам звертати увагу на номерний знак транспортного засобу, а також обміняйтеся мобільним номер з водієм.