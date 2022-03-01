Ювенальні прокурори: 103 дитини загинули через збройну агресію РФ в Україні Кожного дня під обстрілами в Україні гинуть щонайменше 5 дітей. Станом на ранок 16 березня 2022 року загинуло 103 дитини і більше 100 поранено внаслідок збройної агресії РФ.

Найбільше постраждало дітей у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.

Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 400 закладів освіти, 59 з них зруйновано повністю. Найбільше руйнувань у Донецькій - 119, Харківській – 50, Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 35, Херсонській - 21 та у м. Києві - 24. Обстріляно 11 лікувальних закладів, 3 центри реабілітації, у тому числі для дітей- інвалідів.

Ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звернулася до Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань дітей і збройних конфліктів та до Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань насильства щодо дітей.

У своєму зверненні вона просить про співпрацю у документуванні та реагуванні на насильство по відношенню до дітей в умовах збройної агресії РФ проти України в межах реалізації статті 45 Конвенції ООН про права дитини.

Генеральний прокурор закликала спеціалізовані установи ООН якнайшвидше прийняти рішення про реалізацію місії по оцінці порушення прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні.

Офіс Генерального прокурора використовує всі національні та міжнародні юридичні фронти для притягнення країни-агресора до відповідальності за вчинення воєнних злочинів в Україні.

Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua.