Сумчан закликають не зволікати з оплатою комунальних послуг

За його словами, це дає змогу працівникам комунальних підприємств виконувати свої обов‘язки, а місту не зупинитися у своєму функціонуванні.
Слід зазначити, що КП “Міськводоканал” Сумської міської ради, не зважаючи на воєнний стан та небезпеку авіаударів по об’єктам підприємства, продовжує працювати та цілодобово забезпечувати мешканців міста послугами з централізованого водопостачання та водовідведення.
Станом на сьогодні підприємством проведено всі необхідні розрахунки та нарахування за послуги, спожиті мешканцями у лютому місяці. Дані передані до банківських установ та завантажені в онлайн додатки.
Наразі опрацьовується питання друку квитанцій та їхня доставка кожному споживачеві.
Проте, дізнатися розмір нарахувань та провести оплату можна онлайн, скориставшись додатками Приват 24, Ощад 24/7, платіжними сервісами Portmone, EasyPay, iPay та ін. Також можна звернутися до банківських відділень, які працюють.
Для штатної роботи водоканалу необхідні кошти. Тож кожний сумчанин може допомогти рідному місту у воєнний час.