Сумчан закликають не зволікати з оплатою комунальних послуг Під час апаратної наради в.о. міського голови Михайло Бондаренко закликав сумчан відповідально ставитися до оплати комунальних послуг.

За його словами, це дає змогу працівникам комунальних підприємств виконувати свої обов‘язки, а місту не зупинитися у своєму функціонуванні.

Слід зазначити, що КП “Міськводоканал” Сумської міської ради, не зважаючи на воєнний стан та небезпеку авіаударів по об’єктам підприємства, продовжує працювати та цілодобово забезпечувати мешканців міста послугами з централізованого водопостачання та водовідведення.

Станом на сьогодні підприємством проведено всі необхідні розрахунки та нарахування за послуги, спожиті мешканцями у лютому місяці. Дані передані до банківських установ та завантажені в онлайн додатки.

Наразі опрацьовується питання друку квитанцій та їхня доставка кожному споживачеві.

Проте, дізнатися розмір нарахувань та провести оплату можна онлайн, скориставшись додатками Приват 24, Ощад 24/7, платіжними сервісами Portmone, EasyPay, iPay та ін. Також можна звернутися до банківських відділень, які працюють.

Для штатної роботи водоканалу необхідні кошти. Тож кожний сумчанин може допомогти рідному місту у воєнний час.