Підприємствам-боржникам дозволили виплачувати зарплату та сплачувати податки із арештованих рахунків

Уряд своїм розпорядженням від 11.03.2022 р. № 212-р встановив особливості розрахунків підприємств, установ, організацій в умовах воєнного стану, котрі є боржниками.
Для забезпечення розрахунків з населенням та бюджетом в умовах воєнного стану юридичним особам - боржникам дозволили проводити видаткові операції з рахунків, на кошти на яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, виключно на такі цілі:
1) виплата зарплати в розмірі не більше 5 мінімальних розмірів зарплати в місяць на одного працівника юридичної особи - боржника;
2) сплата податків, зборів та ЄСВ.
Перевірку дотримання вимог цього розпорядження під час виплат мають виконувати службові особи юридичної особи - боржника.
Прийняте розпорядження діятиме до припинення чи скасування воєнного стану.