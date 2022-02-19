Підприємствам-боржникам дозволили виплачувати зарплату та сплачувати податки із арештованих рахунків Така можливість буде діяти в умовах воєнного стану.

Уряд своїм розпорядженням від 11.03.2022 р. № 212-р встановив особливості розрахунків підприємств, установ, організацій в умовах воєнного стану, котрі є боржниками.

Для забезпечення розрахунків з населенням та бюджетом в умовах воєнного стану юридичним особам - боржникам дозволили проводити видаткові операції з рахунків, на кошти на яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, виключно на такі цілі:

1) виплата зарплати в розмірі не більше 5 мінімальних розмірів зарплати в місяць на одного працівника юридичної особи - боржника;

2) сплата податків, зборів та ЄСВ.

Перевірку дотримання вимог цього розпорядження під час виплат мають виконувати службові особи юридичної особи - боржника.

Прийняте розпорядження діятиме до припинення чи скасування воєнного стану.