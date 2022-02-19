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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:3156

Кількість блокпостів на автошляхах України буде зменшено

Нацполіція та ЗСУ спільно з територіальною обороною проводять оптимізацію кількості блокпостів.

Найближчим часом в Україні буде створено перелік актуальних блокпостів. А всі, які до цього переліку не ввійдуть, будуть прибрані, про це пише Сьогодні.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у своєму відеозверненні.

До Монастирського звертаються журналісти, волонтери і громадяни зі скаргами на те, що на дорогах створено занадто багато блокпостів, що ускладнює евакуацію людей з районів активних бойових дій і доставку гуманітарної допомоги.

"Блокпост призначено для охорони важливих доріг, які ведуть до міста, населених пунктів, а також важливих інфраструктурних об‘єктів. На блокпостах здійснюється контроль за рухом транспорту і людей. Тому у воєнний час без них ніяк не обійтися", – сказав Монастирський.

Наразі Національна поліція України та Збройні сили спільно з територіальною обороною та за підтримки профільних міністерств проводить оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах України.

"Вважаю, цілком обґрунтованим перевірки документів та автотранспорту на в‘їздах у містах, а на виїздах перевірка буде лише вибірковою. Найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів. А всі, які до цього переліку не ввійдуть, будуть прибрані. У таких спосіб буде покращено пересування транспортних потоків всередині нашої країни. Це заощадить час, пальне, а головне – сили і нерви людей", – зазначив міністр.

Він додав: у кого виникатимуть проблеми проїзду через блокпости, то телефонуйте "102".

Общество Блокпост
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