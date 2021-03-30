Міськводоканал повідомляє про припинення водопостачання за деякими адресами

Сьогодні, 14 березня, через порив водопроводу Д=150 мм вул. Айвазовського, 1 о 06:20 припинено водопостачання за адресами вул. Айвазовського, пров. Айвазовського, вул. Шишкарівська, вул. Ватутіна.
Після завершення аварійних робіт водопостачання буде відновлено.
Про це повідомляє прес служба комунального підприємства....
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