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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:4082

Сумитеплоенерго просить, за можливості, розрахуватися за надані послуги

Підприємство звернулося до своїх споживачів.
Персонал ТОВ "Сумитеплоенерго" продовжує впинно працювати та забезпечувати сумчан теплом і гарячою водою! 
Наразі ми провели всі необхідні розрахунки та нарахування за послуги, спожиті у лютому місяці. Станом на сьогодні дані передані на банківські установи та завантажені в онлайн додатки.
Зважаючи на ситуацію, підприємство опрацьовує питання друку квитанцій та їх доставку споживачам, найближчим часом.
Проте, дізнатися розмір нарахувань та провести оплату Ви можете онлай, скориставшись додатками Приват 24, Ощад 24/7, my Alfa-Bank, платіжними сервісами Portmone, EasyPay, iPay та ін. (за умови реєстрації, встановлення мобільного додатку фінансової установи за вашим вподобанням, наявності можливості скористатитися  інтернет-банкінгом). Також, Ви можете звернутися до банківських відділень, які працюють.
Просимо, по можливості, оплатити рахунки за спожиті послуги, адже отримані кошти будуть спрямовані на забезпечення стабільної і безперебійної роботи теплового господарства.
Необхідно зауважити наступне: зважаючи на воєнний стан, нарахування та стягнення штрафів, інфляційних збитків за несвоєчасну або неповну оплату житлово-комунальних послуг, проводитись не будуть.
Кожна Ваша оплата є дуже важливою!
Дякуємо за розуміння та підтримку!
Бережіть себе!
Экономика Сумитеплоенерго
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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