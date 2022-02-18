Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:26230

Сумчани мають змогу отримувати консультації лікарів

Сумська міська рада надає адреси медзакладів, де сумчани можуть отримати консультації лікарів.

Медичні заклади, де ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри (9 березня)

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1».
Амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.
Амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.

Амбулаторія (вул. Праці, 3) 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікар у будівлі дитячої поліклініки та лікар у будівлі дорослої поліклініки лікарні № 4.

Амбулаторія (вул. Ковпака, 7) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2».

Амбулаторія (вул. Привокзальна, 3А), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.

Амбулаторія (вул. Івана Сірка, 33/1), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.

Амбулаторія (вул. Івана Сірка, 3), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі-педіатри.

Амбулаторія (вул. Паркова, 1), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.

КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» (вул. М. Вовчок, 2) прийом веде лікар – терапевт (для дорослих) з 9:00 до 12:00

Для отримання консультації дитячих лікарів – фахівців КНП «Дитяча лікарня Святої Зінаїди» у будні дні можна звернутись:

- дитяча поліклініка (вул. Праці, 3) з 8:00 до 16:00

- дитяча поліклініка (вул. Івана Сірка, 3) з 8:00 до 14:00

- приймальне відділення лікарні (вул. Троїцька, 28) – для тих, хто не може дістатись до поліклініки.

Вакцинація проти COVID-19 проводиться, проте для безпеки мешканців міста лікарі радять залишатись вдома.

Общество Мадична допомога Поліклініки
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
У Сумах можна отримати невідкладну стоматологічну допомогу
Сегодня 11:42
Лебедин знову зазнав авіаударів, Охтирка без зв’язку
Сегодня 11:18
Мережі магазинів, що сьогодні працюють у Сумах
Сегодня 11:03
Роменські правоохоронці виявили трьох загиблих
Сегодня 10:58
У Сумах поновлює роботу пункт вакцинації від COVID-19
Сегодня 10:36
Сумчани мають змогу отримувати консультації лікарів
Сегодня 10:26
23 загиблих, 9 – з однієї сім’ї. Наслідки авіаударів у Сумах та районі
Сегодня 10:00
У Лебедині рятувальники ліквідовували наслідки ворожого авіаудару
Сегодня 09:42
У Сумах під час авіанальоту загинув чемпіон України з самбо
Сегодня 09:35
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

Статьи

Як зафіксувати факт руйнування майна для отримання компенсації
Сегодня 10:18
Приєднуйтесь до боротьби за Україну в інформаційному просторі
07.03.2022 09:40
"Народ не збирається здаватися". Зінченко розповів про свою "місію" через вторгнення РФ в Україну
05.03.2022 21:24
Понад 74 млн гривень виплатила НСЗУ лікарням Сумщини за пролікованих у січні пацієнтів
02.03.2022 16:05
Преимущества авиадоставки из Китая
23.02.2022 20:05
Як укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації
23.02.2022 13:56
Нет стажа? Соцпомощь вместо пенсии
22.02.2022 09:25
До Дня Державного герба України: сумський слід
19.02.2022 08:41
Гідний подарунок жінкам до свята від ТМ “Чарівна ніч”
18.02.2022 12:33
Нужен ли Сумам урбан-парк?
18.02.2022 11:43
«Курс першої домедичної допомоги»: В «УДАРі Віталія Кличка» пропонують сумчанам пройти навчання ®
18.02.2022 11:41
Сумчанка Марина Попатенко: Мені безліч разів говорили, що політика – це «нежіноча справа»
18.02.2022 09:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.