Сумчани мають змогу отримувати консультації лікарів Сумська міська рада надає адреси медзакладів, де сумчани можуть отримати консультації лікарів.

Медичні заклади, де ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри (9 березня)

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1».

Амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.

Амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.

Амбулаторія (вул. Праці, 3) 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікар у будівлі дитячої поліклініки та лікар у будівлі дорослої поліклініки лікарні № 4.

Амбулаторія (вул. Ковпака, 7) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2».

Амбулаторія (вул. Привокзальна, 3А), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.

Амбулаторія (вул. Івана Сірка, 33/1), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.

Амбулаторія (вул. Івана Сірка, 3), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі-педіатри.

Амбулаторія (вул. Паркова, 1), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.

КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» (вул. М. Вовчок, 2) прийом веде лікар – терапевт (для дорослих) з 9:00 до 12:00

Для отримання консультації дитячих лікарів – фахівців КНП «Дитяча лікарня Святої Зінаїди» у будні дні можна звернутись:

- дитяча поліклініка (вул. Праці, 3) з 8:00 до 16:00

- дитяча поліклініка (вул. Івана Сірка, 3) з 8:00 до 14:00

- приймальне відділення лікарні (вул. Троїцька, 28) – для тих, хто не може дістатись до поліклініки.

Вакцинація проти COVID-19 проводиться, проте для безпеки мешканців міста лікарі радять залишатись вдома.