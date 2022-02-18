Сумчани мають змогу отримувати консультації лікарів

Медичні заклади, де ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри (9 березня)
Амбулаторія (вул. Праці, 3) 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікар у будівлі дитячої поліклініки та лікар у будівлі дорослої поліклініки лікарні № 4.
Амбулаторія (вул. Ковпака, 7) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2».
Амбулаторія (вул. Привокзальна, 3А), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.
Амбулаторія (вул. Івана Сірка, 33/1), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.
Амбулаторія (вул. Івана Сірка, 3), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі-педіатри.
Амбулаторія (вул. Паркова, 1), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.
КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» (вул. М. Вовчок, 2) прийом веде лікар – терапевт (для дорослих) з 9:00 до 12:00
Для отримання консультації дитячих лікарів – фахівців КНП «Дитяча лікарня Святої Зінаїди» у будні дні можна звернутись:
- дитяча поліклініка (вул. Праці, 3) з 8:00 до 16:00
- дитяча поліклініка (вул. Івана Сірка, 3) з 8:00 до 14:00
- приймальне відділення лікарні (вул. Троїцька, 28) – для тих, хто не може дістатись до поліклініки.
Вакцинація проти COVID-19 проводиться, проте для безпеки мешканців міста лікарі радять залишатись вдома.