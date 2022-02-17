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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:57669

Звернення Дмитра Живицького до мешканців Сумщини

Звернення Дмитра Живицького до мешканців Сумщини.
Евакуація мирного населення Сумщини.
РОЗ'ЯСНЕННЯ СТАНОМ НА 4 БЕРЕЗНЯ 
Над цим питанням ми працюємо уже тиждень, з першого дня війни.
Робимо усе можливе і неможливе, аби це зробити!
Вчора відбулися відповідні перемовини між країнами.
Звернення. Дмитра Живицького до мешканців Сумщини.
Евакуація мирного населення Сумщини.
РОЗ'ЯСНЕННЯ СТАНОМ НА 4 БЕРЕЗНЯ 
Над цим питанням ми працюємо уже тиждень, з першого дня війни.
Робимо усе можливе і неможливе, аби це зробити!
Вчора відбулися відповідні перемовини між країнами. І ми очікуємо, що буде можливість, щоб завезти ліки, продукти харчування, одяг, щоб забезпечити життєдіяльність на території області.
Я мав розмову з Президентом України, де було проговорено можливості завезення в міста, які знаходяться в облозі, продуктів харчування, ліків
Щодо евакуації мирного населення
Наразі є дуже високі ризики, що коли ми будемо вивозити організовані групи людей, можуть повторяться трагедії, які були в Грузії, на Луганщині, Донеччині, коли росіяни віроломно розстрілювали мирних мешканців. 
"Зелених коридорів" для евакуації на даний момент в області немає!
Сьогодні продовжуються обстріли і цивільних автомобілів і мирних жителів області. Російський ворог божеволіє, не знає, що робити, бо наземна операція захлинулась. Обстрілюються мирні люди, об'єкти критичної інфраструктури, житлові масиви. Це схоже на якусь паніку, агонію. 
Росія не дотримується жодних норм і правил під час ведення війни!
Ми працюємо активно спільно з Президентом України, урядом, моїми колегами з інших обласних адміністрацій, щоб не допустити гуманітарних катастроф у наших містах. 
Працюємо з усіма громадами, з народними депутатами від Сумської області, щоб була координація роботи і гуманітарного штабу, який ми створили ще 26 лютого. Штаб налагодив роботу - збір допомоги, роботу щодо отримання гуманітарної допомоги і ми забезпечуємо усім необхідним тих, хто цього потребує.
Сьогодні надходить багато допомоги з усього світу. Вся наша команда координує діяльність міжнародної допомоги та допомоги з різних областей України. Сьогодні Сумщиною пишаються вся Україна і весь світ!
Сумщина, Харківщина, Чернігівщина першими прийняли на себе удар ворога і продовжують стримувати просування ворога вглиб країни.
Шановні мешканці Сумщини, шановна тероборона, військові! 
Вами пишається сьогодні увесь світ. 
Я щиро вдячний кожному, хто став на захист нашої землі. 
Кожному, хто робить все, що в його силах і трохи більше.
Ми з командою працюємо 24/7 увесь останній тиждень і теж робимо усе, що можливо, і не можливо для забезпечення захисту, і безпеки.
Общество Російсько-українська війна
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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