Голова обласної державної адміністрації - керівник військової адміністрації Дмитро Живицький про ситуацію на Сумщині, 3.03.2022 р.

Звіт у текстовому варіанті за 03.03.2022.

Голова обласної державної адміністрації - керівник військової адміністрації Дмитро Живицький про ситуацію на Сумщині, 3.03.2022 р.

Дорогі жителі Сумщини , українці, шановний світ!

Ми пережили, на жаль, не всі, цей страшний день на Сумщині.

Сьогодні наша область зазнала нищівних ударів російської ворожої авіації. Було обстріляно і скинуто бомби на Охтирку, повністю зруйновано Охтирську ТЕЦ. Місто залишилось без опалення, гарячої води, електроенергії. Ми працюємо, щоб людей з багатоповерхівок пересилити в приватний сектор та в інші громади.

Місто Суми теж зазнало бомбових ударів, було зруйновано 40-ву підстанцію. Бомбили і Сумський район, Лебедин, Недригайлів, об'єкти критичної інфраструктури, які знаходяться в тому числі і в житлових кварталах. На жаль, є загиблі.

Ми зробили все можливе, щоб відновити електропостачання в обласному центрі. Однак на сьогодні повністю без електрики місто Лебедин.

Це був, мабуть, найстрашніший день для обласного центру. Та і для всієї України останній тиждень з часів Другої світової був найстрашнішим.

Ворог поводить себе зухвало, нелюдськи, по-звірськи.

Але наша тероборона не здається. Увесь цей час були постійні атаки на ворога, було зупинено рух колон ворожої техніки.

На жаль, четвертий день продовжуються звірства в м. Тростянець. Тростянець став негативним прикладом того, коли місто не було відбито, туди зайшов ворог і наслідки ми бачимо.

Я дякую захисникам Сум та Охтирки, які втримали ці міста, вигнали ворога й не допустили подібної ситуації.

Сьогодні надходить багато допомоги з усього світу. Вся наша команда координує діяльність міжнародної допомоги та допомоги з різних областей України. Сьогодні Сумщиною пишаються вся Україна і весь світ. Бо Сумщина, Харківщина, Чернігівщина першими прийняли на себе удар ворога і продовжують стримувати просування ворога вглиб країни

Шановні сумчани, шановна тероборона, військові! Вами пишається сьогодні увесь світ.

Ми працюємо активно спільно з Президентом України, урядом, моїми колегами з обласних адміністрацій, щоб не допустити гуманітарних катастроф у наших містах.

Вчора відбулася селекторна нарада з Президентом України, де було проговорено можливості завезення в міста, які знаходяться в облозі, продуктів харчування, ліків. І вже сьогодні відбулися відповідні перемовини між країнами. І ми очікуємо, що знайдемо можливість, щоб завезти ліки, продукти харчування, одяг, щоб забезпечити життєдіяльність на території області.

Я дякую колегам з Полтавщини. Там сформований штаб, який збирає гуманітарну допомогу з усієї України та світу, яку ми плануємо спрямувати на Сумщину. Ми вдячні сьогодні всім, хто збирає, привозить допомогу.

Ми забезпечуємо життєдіяльність обласного центру, координуємо діяльність тероборони. Сьогодні я призначив нового керівника штабу територіальної оборони, який буде координувати цей напрямок.

Мені дуже багато питань ставлять щодо можливості евакуації мешканців. Ми плануємо цю роботу, але, на жаль, немає такої можливості. І якщо ми будемо вивозити організовані групи людей, є дуже високі ризики, що повторяться трагедії, які були в Грузії, на Луганщині, Донеччині, коли ворог віроломно розстрілював мешканців.

Сьогодні продовжуються обстріли і цивільних автомобілів і мирних жителів області. Ворог просто божеволіє, не знає, що робити, бо наземна операція захлинулась. Обстрілюються мирні люди, об'єкти критичної інфраструктури, житлові масиви. Це вже схоже на якусь паніку, агонію. І це говорить про те, що наша воля до перемоги, наша сила, наша тероборона і наші військові сьогодні показують, що ми можемо протистояти ворогу.

Сьогодні я підписав розпорядження про те, щоб увесь комунальний транспорт у містах, незалежно від типу власності, курсував безкоштовно для жителів області.

На жаль, у нас затруднене сполучення між населеними пунктами. Як тільки ми візьмемо під контроль між населеними пунктами, ми обов'язково його відновимо.