Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:13614

Голова обласної державної адміністрації - керівник військової адміністрації Дмитро Живицький про ситуацію на Сумщині, 3.03.2022 р.

Звіт у текстовому варіанті за 03.03.2022.
Голова обласної державної адміністрації - керівник військової адміністрації Дмитро Живицький про ситуацію на Сумщині, 3.03.2022 р.
Дорогі жителі Сумщини , українці, шановний світ!
Ми пережили, на жаль, не всі, цей страшний день на Сумщині. 
Сьогодні наша область зазнала нищівних ударів російської ворожої авіації. Було обстріляно і скинуто бомби на Охтирку, повністю зруйновано Охтирську ТЕЦ. Місто залишилось без опалення, гарячої води, електроенергії. Ми працюємо, щоб людей з багатоповерхівок пересилити в приватний сектор та в інші громади.
Місто Суми теж зазнало бомбових ударів, було зруйновано 40-ву підстанцію. Бомбили і Сумський район, Лебедин, Недригайлів, об'єкти критичної інфраструктури, які знаходяться в тому числі і в житлових кварталах. На жаль, є загиблі. 
Ми зробили все можливе, щоб відновити електропостачання в обласному центрі. Однак на сьогодні повністю без електрики місто Лебедин. 
Це був, мабуть, найстрашніший день для обласного центру. Та і для всієї України останній тиждень з часів Другої світової був найстрашнішим. 
Ворог поводить себе зухвало, нелюдськи, по-звірськи. 
Але наша тероборона не здається. Увесь цей час були постійні атаки на ворога, було зупинено рух колон ворожої техніки. 
На жаль, четвертий день продовжуються звірства в м. Тростянець. Тростянець став негативним прикладом того, коли місто не було відбито, туди зайшов ворог і наслідки ми бачимо. 
Я дякую захисникам Сум та Охтирки, які втримали ці міста, вигнали ворога й не допустили  подібної ситуації. 
Сьогодні надходить багато допомоги з усього світу. Вся наша команда координує діяльність міжнародної допомоги та допомоги з різних областей України. Сьогодні Сумщиною пишаються вся Україна і весь світ. Бо Сумщина, Харківщина, Чернігівщина першими прийняли на себе удар ворога і продовжують стримувати просування ворога вглиб країни
Шановні сумчани, шановна тероборона, військові! Вами пишається сьогодні увесь світ. 
Ми працюємо активно спільно з Президентом України, урядом, моїми колегами з обласних адміністрацій, щоб не допустити гуманітарних катастроф у наших містах.
Вчора відбулася селекторна нарада з Президентом України, де було проговорено можливості завезення в міста, які знаходяться в облозі, продуктів харчування, ліків. І вже сьогодні відбулися відповідні перемовини між країнами. І ми очікуємо, що знайдемо можливість, щоб завезти ліки, продукти харчування, одяг, щоб забезпечити життєдіяльність на території області.
Я дякую колегам з Полтавщини. Там сформований штаб, який збирає гуманітарну допомогу з усієї України та світу, яку ми плануємо спрямувати на Сумщину. Ми вдячні сьогодні всім, хто збирає, привозить допомогу.
Ми забезпечуємо життєдіяльність обласного центру, координуємо діяльність тероборони. Сьогодні я призначив нового керівника штабу територіальної оборони, який буде координувати цей напрямок. 
Мені дуже багато питань ставлять щодо можливості евакуації мешканців. Ми плануємо цю роботу, але, на жаль, немає такої можливості. І якщо ми будемо вивозити організовані групи людей, є дуже високі ризики, що повторяться трагедії, які були в Грузії, на Луганщині, Донеччині, коли ворог віроломно розстрілював мешканців. 
Сьогодні продовжуються обстріли і цивільних автомобілів і мирних жителів області. Ворог просто божеволіє, не знає, що робити, бо наземна операція захлинулась. Обстрілюються мирні люди, об'єкти критичної інфраструктури, житлові масиви. Це вже схоже на якусь паніку, агонію. І це говорить про те, що наша воля до перемоги, наша сила, наша тероборона і наші військові сьогодні показують, що ми можемо протистояти ворогу.
 
Сьогодні я підписав розпорядження про те, щоб увесь комунальний транспорт у містах, незалежно від типу власності, курсував безкоштовно для жителів області.
На жаль, у нас затруднене сполучення між населеними пунктами. Як тільки ми візьмемо під контроль між населеними пунктами, ми обов'язково його відновимо.
Общество Російсько-українська війна
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
Голова обласної державної адміністрації - керівник військової адміністрації Дмитро Живицький про ситуацію на Сумщині, 3.03.2022 р.
Сегодня 09:13
Робота EVA в умовах воєнного стану: ціни та можливості оплати
Вчера 18:18
В Охтирці російські окупанти зруйнували ТЕЦ і залізничний вокзал
Вчера 18:16
СБУ попереджає українців про чергову загрозу від окупантів
Вчера 17:34
У Телеграмі з’явився бот, який зламує та краде акаунти користувачів
Вчера 16:30
Під Сумами затримали 4 військовослужбовців Російської Федерації.
Вчера 15:59
У Сумах працюють над тим, щоб відкрилося більше аптек
Вчера 15:52
У Шостці поліцейські затримали двох зловмисників, які викрали у церкві «тривожний» рюкзак прихожанки
Вчера 15:43
Кіберполіція продовжує блокувати ворожі акаунти у соцмережах
Вчера 14:00
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

Статьи

Понад 74 млн гривень виплатила НСЗУ лікарням Сумщини за пролікованих у січні пацієнтів
02.03.2022 16:05
Преимущества авиадоставки из Китая
23.02.2022 20:05
Як укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації
23.02.2022 13:56
Нет стажа? Соцпомощь вместо пенсии
22.02.2022 09:25
До Дня Державного герба України: сумський слід
19.02.2022 08:41
Гідний подарунок жінкам до свята від ТМ “Чарівна ніч”
18.02.2022 12:33
Нужен ли Сумам урбан-парк?
18.02.2022 11:43
«Курс першої домедичної допомоги»: В «УДАРі Віталія Кличка» пропонують сумчанам пройти навчання ®
18.02.2022 11:41
Сумчанка Марина Попатенко: Мені безліч разів говорили, що політика – це «нежіноча справа»
18.02.2022 09:33
Що впливає на розмір допомоги безробітнім?
17.02.2022 17:33
Легальна праця: які переваги отримують роботодавці?
17.02.2022 12:25
«Питання безпеки мешканців області потребують детального вивчення» - Євген Южаков
17.02.2022 11:27
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.