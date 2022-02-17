Робота EVA в умовах воєнного стану: ціни та можливості оплати Зараз у соціальних мережах розповсюджується хвиля негативних постів про торгівельні мережі України та, зокрема, про мережу EVA.

Мета таких повідомлень - налаштувати населення проти магазинів і спровокувати до мародерства та атак на магазини. Ця діяльність ведеться для дестабілізації ситуації в України.

Мережа EVA працює в умовах воєнного стану та забезпечує громадян товарами першої необхідності. Ми тісно співпрацюємо з місцевою владою та штабами територіальної оборони міст.

«Дійсно, на час воєнних дій усі акції та знижки було скасовано, але станом на зараз націнка на товари не перевищує 10% від цін, за якими товари було закуплено у постачальників, а соціально значущі товари EVA взагалі продає без націнки. На даний момент мережа магазинів EVA працює на збиток, оскільки поточний дохід не покриває операційні витрати. Рівень цін у роздрібних мережах залежить від цін постачальників», - повідомляє Ольга Шевченко, виконавча директорка мережі EVA.

Певний короткий час у мережі не працювали термінали, але технічні проблеми з банками було швидко вирішено. Наразі в усій мережі EVA можна оплачувати покупки картками.

Також на сьогодні доступні:

- можливість списувати бонуси програми лояльності;

- розраховуватись подарунковими сертифікатами;

- зняти до 2000 грн готівки на касі магазину.

В магазинах EVA було відключено музику, щоб у разі спрацьовування сирени, її було чутно.

Актуальну інформацію про роботу мережі EVA та допомогу, яку вона надає сьогодні, можна отримувати на офіційній сторінці компанії у Facebook https://www.facebook.com/EVA.dp.ua