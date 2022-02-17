СБУ попереджає українців про чергову загрозу від окупантів

ВАЖЛИВО❗️❗️❗️

Наша спільна робота з виявлення ворожих ДРГ настільки ефективна, що ворог вирішив скористатися і цією темою. Тож тепер поширює чергові фейки, щоб ввести в оману українських захисників.

А саме: у меседжерах «розганяють» списки з персональними даними та фото нібито членів ДРГ, які працюють проти України. Проте ці переліки формують самі окупанти! І використовують для них дані українських правоохоронців, таким чином видаючи їх за диверсантів.

Це тактика російських загарбників, мета якої – створити хаос і дезорієнтувати захисників України, налаштувати їх один проти одного.

Служба безпеки закликає не поширювати такі фейки та не допомагати ворогам!

Адже на додачу до власної контррозвідувальної інформації СБУ отримує від вас повідомлення про учасників ДРГ через офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot

Таким чином, правоохоронці та силовики володіють достовірними даними про ворожі ДРГ. І вони точно не будуть «гуляти» у вільному доступі у вигляді списків.

Ми робимо все можливе, щоб на українській землі не залишилося жодного окупанта і диверсанта!

Замість поширення фейкових списків, повідомляйте про реальних диверсантів на офіційний чат-бот, до тероборони ЗСУ чи в поліцію.

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

#СТОЇМО