АТБ оприлюднив список опорних магазинів для Києва, Харкова, Сум та Миколаєва Для стабільного забезпечення мешканців великих міст продуктами та товарами першої потреби національний мережевий ритейлер АТБ формує переліки опорних магазинів у містах України.

Вже офіційно оголошено рітейлером локації таких опорних магазинів у Києві, Харкові, Сумах та Миколаєві (щоб побачити списки – докройте до кінця).

«Працювати будуть усі магазини АТБ у міру можливості, а також наскільки дозволяють вимоги безпеки працівників та покупців. Але сформовано перелік опорних магазинів, які максимально комплектуватимуться товаром», — розповів керівник управління корпоративних комунікацій АТБ Сергій Демченко.

Відмінна риса діяльності таких опорних магазинів АТБ полягає в тому, що на їх полицях буде зібрано максимально можливий асортимент продуктів харчування та товарів першої потреби. Мережа супермаркетів АТБ працює у посиленому режимі, але в деяких локаціях, у тому числі всередині великих міст, можуть виникати проблеми з логістикою у зв'язку зі складною оперативною або дорожньою ситуацією. Як запевнили в АТБ, усі магазини мережі працюють до моменту остаточного розпродажу всіх товарних залишків.

На всіх магазинах мережі АТБ буде вивішено списки з адресами опорних магазинів, щоб мешканцям українських міст було легше орієнтуватися.

Перелік з 31 опорного магазину рітейлера в Києві доступний за списком на його офіційному сайті:

Магазин № 105 Київ пр-т. Леся Курбаса, 2/13

Магазин № 131 Київ вул. Шолом-Алейхема, 17

Магазин № 354 Київ вул. Щербаківського Данила, 53

Магазин № 448 Київ вул. Туполєва Академіка, 15

Магазин № 490 Київ пр-т. Відрадний, 10

Магазин № 494 Київ Шосе Харківське, 152

Магазин № 501 Київ вул. Солом'янська, 39

Магазин № 517 Київ вул. Маршала Тимошенка, 29б

Магазин № 557 Київ бул. Чоколівський, 23

Магазин № 565 Київ вул. Багговутівська, 3/15

Магазин № 709 Київ вул. Бурмистенка, 11

Магазин № 753 Київ вул. Заболотного Академіка, 20 а

Магазин № 760 Київ вул. Героїв Севастополя, 10

Магазин № 855 Київ пр-т. Відрадний, 18

Магазин № 885 Київ пр-т. Правди, 12 в

Магазин № 887 Київ вул. Щербаківського Данила, 52

Магазин № 888 Київ пр-т. Маяковського Володимира, 89 б

Магазин № 899 Київ Шосе Харківське, 151

Магазин № 916 Київ вул. Бориспільська, 26 к

Магазин № 929 Київ вул. Клавдіївська, 27 а

Магазин № 931 Київ пр-т. Науки, 9

Магазин № 940 Київ вул. Лаврухiна Миколи, 9

Магазин № 961 Київ вул. Чорновола В'ячеслава, 12

Магазин № 971 Київ пр-т. Мінський, 4

Магазин № 1055 Київ вул. Івашкевича Ярослава, 5

Магазин № 1169 Київ вул. Микільсько-Слобідська, 2г

Магазин № 1186 Київ вул. Коласа Якуба, 3/1

Магазин № 1301 Київ вул. Генерала Потапова, 2

Магазин № 1348 Київ пр-т. Георгія Гонгадзе, 20

Магазин № 1349 Київ бул. Праці, 6/14

Магазин № 1406 Київ пр-т. Леся Курбаса, 1 а

Перелік опорних магазинів мережі АТБ у першій столиці України – Харкові – виглядає так:

Магазин №108 - вул. Героїв Праці, 6

Магазин №122 - пр-т. Гагаріна, 164

Магазин №123 - пр-т. Перемоги, 61

Магазин №125 - пр-т. Петра Григоренка, 4 б

Магазин №126 - пр-т. Героїв Сталінграда, 179

Магазин №137 - пр-т. Тракторобудівників, 107

Магазин №138 - вул. Гвардійців Широнінців, 83/26

Магазин №157 - вул. Золочівська, 25

Магазин №180 - Привокзальний майдан, 2

Магазин №252 - пр-т. Тракторобудівників, 130

Магазин №255 - вул. Студентська, 7

Магазин №290 - вул. Москалівська, 106

Магазин №393 - вул. Двадцять Третього Серпня, 67 а

Магазин №406 - вул. Вернадського, 12

Магазин №410 - вул. Танкопія, 23

Магазин №413 - вул. Гв. Широнінців,33

Магазин №551 - пр-т. Петра Григоренка, 2/146

Магазин №592 - вул. Рибалка, 26

Магазин №608 - пр-т. Ювілейний, 89

Магазин №714 - вул. Клочківська, 159

Магазин №720 - пров.Росторгуевский, 2

Магазин №738 - пр-т. Олександрівський, 103/41

Магазин №745 - пр-т. Ново-Баварський, 77

Магазин №784 - вул. Танкопія, 14 а

Магазин №902 - пров. Мар'яненка, 4

Магазин №967 - вул. Ляпунова, 7

Магазин №1070 - пр-т. Павлова Академіка, 130 б

Магазин №1105 - вул. Гіршмана, 16

Магазин №1170 - вул. Заміська, 68

Магазин №1255 -у пр-т. Свободи Людвіга, 28 а

Магазин №1303 - пр-т. Московський, 272 д

Магазин №1356 - пр-т. Московський, 130

Магазин №1432 - вул. Шарикова, 44 а

Перелік магазинів мережі АТБ в Сумах:

Магазин «АТБ» № 322 — вул. Охтирська, 4 а

Магазин «АТБ» №460 — пр-т. Лушпи, 12

Магазин «АТБ» №541 — вул. Іллінська, 51/1

Магазин «АТБ» №641 — вул. Ярослава Мудрого, 57

Магазин «АТБ» №658 — пр-т. Курський, 105

Магазин «АТБ» №706 — вул. Петропавлівська, 70

Магазин «АТБ» №1281 — вул. Харківська, 5/1

Магазин «АТБ» №1313 — вул. Сумсько-Київских дивізій, 20

Перелік магазинів мережі АТБ в Миколаєві

Магазин «АТБ» 188 пр-т. Центральний, 154

Магазин «АТБ» 132 вул. Космонавтів, 142/1

Магазин «АТБ» 415 пр-т. Богоявленський, 342/5

Магазин «АТБ» 107 вул. Генерала Карпенка, 2 д

Магазин «АТБ» 247 пр-т. Центральний, 26 с

Магазин «АТБ» 315 вул. Космонавтів, 76/1

Магазин «АТБ» 1410 Одеське Шосе, 88

Магазин «АТБ» 152 пр-т. Центральний, 92

Магазин «АТБ» 808 пр-т. Героїв України, 91/2

З початку війни магазини торгової мережі АТБ працюють у посиленому режимі. Магазини, що знаходяться в зоні безпосередніх бойових дій, закриваються, але при стабілізації ситуації вони продовжують свою роботу. Основні зусилля компанії спрямовані виконання своєї головної місії – забезпечення населення продуктами харчування та товарами першої необхідності.

Актуальний перелік магазинів мережі АТБ, що тимчасово не працюють, можна знайти за цим посиланням на її офіційному сайті. Працюючі магазини мережі, що мають підвальні приміщення, доступні жителям населених пунктів України як притулки при авіанальотах та обстрілах.

На офіційному сайті АТБ – всі актуальні офіційні повідомлення про роботу мережі у спеціальному розділі «Новини». Крім цього, необхідну оперативну інформацію можна отримати у соцмережах: на Facebook генерального директора корпорації АТБ Бориса Маркова, а також на сторінці у Facebook Сергія Демченка, керівника служби комунікацій корпорації АТБ.