П’яні російські військові тримають жителів Тростянця фактично у заручниках Розставили російську ударну техніку між будинками тростянчан: у центрі міста, на вулиці Благовіщенська, поблизу поліції та на інших вулицях.

Російська армія - це не армія, це сцикуни, які прикриваються цивільними.

Вороги мародерствують, обчищають крамниці, грабують житлові будинки.

Вчора росіяни пограбували усі крамниці в центрі міста. Розтрощили своїм танком браму Круглого двору, зруйнували картинну галерею. Пограбували секонд-хенди і попервдягалися в цивільне. По місту ходять повністю деморалізовані, п’яні російські військові.

Обстрілюють машини цивільних і комунальні служб.

Але ми даємо відсіч ворогу! Дякуючи ЗСУ знищили точковим потраплянням дві САУ, які вели обстріл Охтирки!

Одну з них ви бачили на попередньому відео, а інша була всередині Круглого двору.

Слава Україні

А російським ворогам ми не пробачимо жодної краплі крові, жодного сантиметру нашої понівеченої землі!

Джерело - сумська військова адміністрація.