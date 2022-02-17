П’яні російські військові тримають жителів Тростянця фактично у заручниках

Російська армія - це не армія, це сцикуни, які прикриваються цивільними.
Вороги мародерствують, обчищають крамниці, грабують житлові будинки.
Вчора росіяни пограбували усі крамниці в центрі міста. Розтрощили своїм танком браму Круглого двору, зруйнували картинну галерею. Пограбували секонд-хенди і попервдягалися в цивільне. По місту ходять повністю деморалізовані, п’яні російські військові.
Обстрілюють машини цивільних і комунальні служб.
Але ми даємо відсіч ворогу! Дякуючи ЗСУ знищили точковим потраплянням дві САУ, які вели обстріл Охтирки!
Одну з них ви бачили на попередньому відео, а інша була всередині Круглого двору.
Слава Україні
А російським ворогам ми не пробачимо жодної краплі крові, жодного сантиметру нашої понівеченої землі!
Джерело - сумська військова адміністрація.