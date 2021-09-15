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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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В приграничных районах Сумщины введены временные ограничения

Сумской пограничный отряд информирует об установлении дополнительных временных режимных ограничений в пределах Ахтырского, Сумского, Конотопского и Шосткинского контролируемых пограничных районов Сумской области

В частности, с учетом обстановки, складывающейся вблизи украинско-российского участка государственной границы, и с целью усиления контроля соблюдения пограничного режима, в пределах Ахтырского, Сумского, Конотопского и Шосткинского контролируемых пограничных районов Сумской области введены дополнительные временные режимные ограничения на въезд и производство работ в полосе местности (кроме территории населенных пунктов), непосредственно примыкающей к государственной границе, шириной 500 метров от линии государственной границы (далее – полоса), которыми запрещено:

 - въезд лиц, за исключением:

· лиц, постоянно или временно проживающих, или работающих в ее пределах;

· собственников (арендаторов) земельных участков, находящихся в пределах полосы;

· лиц, следующих транзитом из пунктов пропуска через государственную границу в другие районы, согласно административно-территориальному разделению Украины;

· лиц, которые предоставили письменное приглашение близких родственников (учреждений, организаций и т.п.), удостоверенные в порядке, определенном Законом Украины «О нотариате» или которых встречают лично лица, постоянно проживающие (работающие) в полосе;

- производство работ, за исключением:

· сельскохозяйственных и других работ согласно перечню, определенному пунктом 17 Положения о пограничном режиме при условии заблаговременного информирования подразделения охраны государственной границы об их проведении и при наличии подтверждающих документов;

· строительных, выполняемых в соответствии с международными договорами, и на стройках государственного значения, а также связанных с ликвидацией последствий стихийного бедствия и очагов особо опасных инфекционных заболеваний;

скопления транспортных средств (более двух), длительные остановки транспортных средств (дольше 20 минут), не связанные с техническими неисправностями, на обочинах дорог вне установленных автомобильных стоянок;

· перевозки в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений;

· использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных на специальной технике и транспортных средствах специализированного назначения (или зарегистрированных в установленном порядке);

· использование воздушных судов, за исключением гражданских воздушных судов, осуществляющих регулярные и нерегулярные международные воздушные перевозки, и государственных воздушных судов;

· осуществление любых полетов легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов, воздушных безмоторных средств передвижения (планеры, дельтапланы, аэростаты, дирижабли), без заблаговременного, не позднее чем за 24 часа до начала их проведения, информирование подразделения охраны государственной границы , в зоне ответственности которого проводятся полеты;

· пребывание иностранцев и лиц без гражданства, за исключением иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих (имеющих вид на постоянное проживание) на территории Украины (в данной местности) либо направляются транзитом из пунктов пропуска через государственную границу в другие нережимные районы, либо имеющие письменное приглашение близких родственников, заверенное местными органами исполнительной власти или местного самоуправления, или которых встречают лично или направляются с гуманитарной целью.

Действие ограничений не распространяется на представителей военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, правоохранительных органов (подразделений), органов (подразделений) гражданской защиты, коммунальных служб, скорой медицинской помощи, других субъектов государственной и коммунальной собственности, обеспечивающих поддержание жизнедеятельности инфраструктуры и предоставляют населению услуги гуманитарного, социального характера (при исполнении ими служебных обязанностей).

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном веб-сайте Государственной пограничной службы Украины.

Справочно.

Такие ограничения установлены в соответствии с полномочиями, определенными п. 18 ст. 20 Закона Украины "О Государственной пограничной службе Украины", ст. 24 Закона Украины "О государственной границе Украины", п. 5 Положения о пограничном режиме, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27.07.1998 года № 1147, п.п. 1, 2 Дополнительных временных режимных ограничений в контролируемых приграничных районах, утвержденных приказом МВД Украины от 07.09.2015 № 1075 и п.п. 4, 5 Порядка осуществления координации деятельности органов местного самоуправления по вопросам соблюдения режимов на государственной границе, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 18.01.1999 № 48.

По всем вопросам, касающимся соблюдения режима государственной границы и пограничногоного режима, граждане могут обратиться непосредственно в управление Сумского пограничного отряда по телефону: (0542) 67-13-82 или непосредственно в отделы пограничной службы, которые дислоцируются в контролируемых пограничных районах.

Общество Граница Ограничения
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