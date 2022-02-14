На Сумщине изъяли автомобиль с древесиной и бензопилы за незаконную порубку леса

При себе у них были и бензопилы, но свою причастность к преступлению мужчины отрицали. По данному факту следователи открыли уголовное производство и проводят дальнейшие следственные действия.
Вчера в дежурную часть Роменского районного отдела полиции поступило сообщение от старосты одного из сел Роменского района о том, что неизвестные на территории коммунальной собственности совершили незаконную порубку 34 берез.
По приезду на место вызова полицейские обнаружили неизвестных мужчин, уже погрузивших на автомобиль марки "ГАЗ-САЗ» бревна деревьев. При дальнейшем осмотре места происшествия правоохранители также обнаружили пеньки спиленных деревьев и срезанные, и распиленные на части стволы берез. В частности, у неизвестных было при себе 6 бензопил. В ходе проверки было установлено, что мужчины являются жителями разных сел Роменского района и города Ромны.
В результате с места происшествия полицейские изъяли автомобиль с древесиной и все бензопилы.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 246 "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса" Уголовного кодекса Украины и проводят дальнейшие следственные действия, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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