ФК «Тростянец» выиграл у «Полтавы»

В Полтаве тростянчане встретились с местным СК «Полтава». Игра завершилась победой наших 2:1. За «Тростянец» забивали игрок на просмотре и Слипухин.
С 23 февраля тростянчане стартуют на турнире «Полтавская весна».
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