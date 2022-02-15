Сьогодні сумчан запрошують на сеанс «Історичного кіноклубу»

До Дня героїв Небесної Сотні 20 лютого о 15:00 запрошуємо всіх бажаючих на показ документального фільму «Зима у вогні: Боротьба України за свободу».
Стрічка знята режисером Євгеном Афінеєвським за сприяння платформи Netflix. Світова прем'єра відбулась 3 вересня 2015 року на Венеційському кінофестивалі. показує 93-денний період зими 2013-2014, змальовуючи такі події, як Революція Гідності, рух за громадянські права, що перетворюється на підтримувану мільйонами людей революцію. У кінострічку увійшли: інтерв'ю з протестувальниками, записи з місця подій та великомасштабний погляд на конфлікт. «Зима у вогні» документує боротьбу українських протестувальників, які стояли на своєму, незважаючи на кровопролиття, відчай та тяжкі умови.
Вхід вільний із дотриманням карантинних обмежень.
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