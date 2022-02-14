Сумчан запрошують на марш єдності

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав громадський діяч, волонтер і військовий Андрій Букін.

«Це мирна акція, яка має продемонструвати єдність українського суспільства перед обличчям агресора. Сумчани завжди були революційними і стояли на проукраїнських позиціях. У нас сильні ЗСУ, прикордонники, новосформована територіальна оборона, Поліція та служба безпеки. Ми як пересічні громадяни маємо консолідуватися навколо силового блоку і допомогти у важкий час.

У 2014 році саме з Сумщина дала потужних добровольців та волонтерів. Масова підтримка населення дозволила зупинити ворога та стримати його повзучу агресію.

Так само і в 2022 році ми маємо вийти на вулицю, щоб підтримати наших захисників. Ворог має знати, що Суми та Сумщину ніхто не здасть. Тут буде відчайдушний опір агресору. З кожного третього вікна будуть зустрічати автоматні черги – бо це край партизанської слави і через коліно нас не зламати.

Я закликаю об’єднуватися і виходити на мирну акцію всіх сумчан. Не дивлячись на політичні чи релігійні погляди, не дивлячись на національність та організаційну приналежність. Ми маємо голосно сказати Суми – це Україна і такою лишиться.

Я запрошую на акцію органи державної влади, особисто Дмитра Живицького та Олександра Лисенка – ви як ніколи потрібні сумській громаді. Я запрошу депутатів, поліцейських, військовослужбовців, представників територіальної оборони та військкоматів, прикордонників.

Друзі беріть дітей, малюйте плакати, загортайтесь у синьо жовтий стяг і приходьте в цю суботу в сквер Шевченка на 10.00», - написав він.