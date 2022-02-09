В Шостке ночная гостья обокрала престарелого ловеласа Находясь в гостях, злоумышленница воспользовалась удачным моментом и похитила у хозяина мобильный телефон и банковскую карту, с которой сняла 2 000 гривен.

В полицию с заявлением о воровстве обратился 59-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что у него исчез мобильный телефон и банковская карта, с которой в дальнейшем было снято 2 000 гривен. В совершенном воровстве он заподозрил свою знакомую, которая накануне побывала у него в гостях.

Полицейские разыскали 42-летнюю подозреваемую, и та призналась в содеянном.

По словам женщины, когда они вместе с потерпевшим покупали спиртное в магазине, она подсмотрела пин-код к его банковской карте. А позже у него дома воспользовалась удачным моментом и похитила мобильный телефон хозяина и его финансовый документ.

Чужой гаджет злоумышленница сразу продала, а вырученные средства вместе со снятыми со счета несколькими тысячами гривен потратила на спиртное.

В полиции в отношении женщины были открыты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 185 «Кража» и ч. 1 ст. 357 "Похищение, присвоение, вымогание документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение". За совершенное ей грозит до пяти лет ограничение свободы.

Похищенный «мобильный» и деньги уже возвращен владельцу.