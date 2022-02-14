В Сумському обласному краєзнавчому музеї відбулась година пам’яті до Дня Героїв Небесної Сотні 20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні, який встановлено з метою увічнення відваги та самовідданості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року — лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи європейське майбутнє України.

Указом Президента України 107 загиблим на Майдані громадянам присвоєно звання “Герой України” з удостоєнням ордена “Золота Зірка”.

В Сумському обласному краєзнавчому музеї відбулась година пам’яті до Дня Героїв Небесної Сотні. На заході були присутні військові строкової служби в/ч 3051 Національної Гвардії України. Перед присутніми виступили Віктор Павлович Казбан – радник міського голови з питань гуманітарної політики, громадський діяч, Микола Пилипович Карпенко – військовий капелан, краєзнавець – активні учасники Революції Гідності з листопада 2013 р. по 23 лютого 2014 р. та Бригенко Олександр Миколайович – член правління товариства «Просвіта», які поділилися спогадами, розповіли, як все починалося, про трагічні події лютого 2014 р., про веселі та зворушливі моменти з життя майданівців.

Науковий співробітник Олена Любимова ознайомила присутніх з хронікою подій листопада 2013 р. - лютого 2014р. та наголосила на тому, що Небесна Сотня стала для всієї України не лише символом жертовності, героїзму та патріотизму, а й прикладом та джерелом натхнення для наших воїнів, які гідно захищають територіальну цілісність України на сході. Учасники заходу переглянули відео «Пам’яті Небесної Сотні» та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.