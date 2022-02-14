Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:01363

У неділю сумчан запрошують на сеанс «Історичного кіноклубу»

Раз на місяць в приміщенні Сумської міської галереї відбуватимуться кінопокази документальних та історичних фільмів, присвячені тим чи іншим важливим датам в історії.

До Дня героїв Небесної Сотні 20 лютого о 15:00 запрошуємо всіх бажаючих на показ документального фільму «Зима у вогні: Боротьба України за свободу».

Стрічка знята режисером Євгеном Афінеєвським за сприяння платформи Netflix. Світова прем'єра відбулась 3 вересня 2015 року на Венеційському кінофестивалі. показує 93-денний період зими 2013-2014, змальовуючи такі події, як Революція Гідності, рух за громадянські права, що перетворюється на підтримувану мільйонами людей революцію. У кінострічку увійшли: інтерв'ю з протестувальниками, записи з місця подій та великомасштабний погляд на конфлікт. «Зима у вогні» документує боротьбу українських протестувальників, які стояли на своєму, незважаючи на кровопролиття, відчай та тяжкі умови.

Вхід вільний із дотриманням карантинних обмежень.

Досуг Анонс Киноклуб
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумчан приглашают принять участие в полумарафоне
Вчера 09:45

Сумчан приглашают принять участие в полумарафоне

В этом году полумарафон в Сумах проведет не Новая почта, а Race Project....

Сумчан запрошують на марш єдності
16.02.2022 17:56

Сумчан запрошують на марш єдності

Марш єдності розпочнеться у Сумах 19 лютого о 10.00 в сквері Шевченка....

Сумчан запрошують на сеанси «Історичного кіноклубу»
16.02.2022 15:00

Сумчан запрошують на сеанси «Історичного кіноклубу»

Раз на місяць в приміщенні Сумської міської галереї відбуватимуться кінопокази документальних та історичних фільмів, присвячені тим чи іншим важливим датам...

Сумчан приглашают на лекцию о беге и не только
16.02.2022 08:01

Сумчан приглашают на лекцию о беге и не только

«Лекция: о беге и не только» пройдет 1 марта в Розумному хабі (Кузнечная, 2, 2-й этаж)....

Активні сумчани весною можуть взяти участь Всеукраїнському форумі
15.02.2022 10:38

Активні сумчани весною можуть взяти участь Всеукраїнському форумі

До 5 березня сумчани можуть зареєструватися на участь у VIІІ Всеукраїнському форумі взаємодії та розвитку, що об’єднає понад 700 спікерів....

Новости

1000 грн єПідтримки можна витратити на оплату за газ
Сегодня 11:20
На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1118 человек
Сегодня 08:25
В Бездрике пожарные ликвидировали возгорание автомобиля
Сегодня 11:40
В Сумах с понедельника учащиеся средней и старшей школы возвращаются за парты
Сегодня 11:33
С 10 марта из магазинов исчезнут пакеты-майки: чем их заменят в «АТБ»
Сегодня 11:05
Сумчани мають можливість долучитися до майстер-класу з основ поетичного слова
Сегодня 10:56
Юлия Джима – 7-я в масс-старте на Олимпиаде
Сегодня 10:11
Сумские дорожники причинили ущерб окружающей среде почти на 48 миллионов гривен – Госэкоиспекция
Сегодня 10:00
Сумщина экспортировала товаров больше, чем на миллиард долларов
Сегодня 09:51
Суд взыскал с Роменской мэрии в пользу горожанки, сломавшей ногу в гололед, материальный и моральный ущерб
Сегодня 09:22
В Ахтырке полицейские задержали наркодилера (видео)
Сегодня 08:50
В центре Сум произошло ДТП с маршруткой
Сегодня 08:47
view counter

Статьи

Нужен ли Сумам урбан-парк?
Сегодня 11:43
«Курс першої домедичної допомоги»: В «УДАРі Віталія Кличка» пропонують сумчанам пройти навчання ®
Сегодня 11:41
Сумчанка Марина Попатенко: Мені безліч разів говорили, що політика – це «нежіноча справа»
Сегодня 09:33
Що впливає на розмір допомоги безробітнім?
Вчера 17:33
Легальна праця: які переваги отримують роботодавці?
Вчера 12:25
«Питання безпеки мешканців області потребують детального вивчення» - Євген Южаков
Вчера 11:27
У Сумах поставили балет, оточений міфами
Вчера 09:21
Тур в Египет из Запорожья: цена вопроса
15.02.2022 17:32
На Сумщині «Європейська Солідарність» закликала до єдності
15.02.2022 14:38
Выбираем насос для бассейна правильно
15.02.2022 11:37
Особливості проведення ЗНО на Сумщині у 2022 році
14.02.2022 21:08
«Найкращий друг для ворога – це паніка в нашій країні», – нардеп Михайло Ананченко
14.02.2022 20:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.05
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.10; 18.35
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30; 22.10
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.35; 17.45
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
Кино Планета Кіно
17.35
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Кино Планета Кіно
15.45; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.