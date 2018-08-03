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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:35556

Директоров сумских КП чуть не отстранили от обязанностей

Сумской горсовет 16 февраля рассмотрел вопрос о внесении изменений в решение о проведении согласованных процедур по финансовой и нефинансовой информации по всем коммунальным предприятиям Сумского горсовета.

В частности, документ предполагал, что КП обязаны предоставить определенные документы аудиторской фирме до 20 февраля, а также продление аудита до 30 апреля. Кроме того, инициатор решения депутат Александр Соколов потребовал на время проведения аудита отстранить от обязанностей руководителей КП «Дорремстрой», «Горводоканал», «Электроавтотранс» и «Сумыжилкомсервис». Однако голосов депутатов для принятия решения не хватило - всего 19 «за», пишет Ваш шанс.

Общество Аудит Коммунальные предприятия
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