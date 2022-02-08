Сумские лыжницы не пробились в финал командного спринта в Пекине Сегодня, 16 февраля, на лыжном олимпийском стадионе проходят соревнования по лыжному командному спринту среди женщин.

Сборная Украины в составе сумчанки Юлии Кроль и конотопчанки Марины Анцыбор в полуфинале заняла 9-е место из 11-ти, отстав от 4-го проходного места более, чем на 2 минуты. Впереди осталась только гонка на 30 км.