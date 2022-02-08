Сумские лыжницы не пробились в финал командного спринта в Пекине

Сборная Украины в составе сумчанки Юлии Кроль и конотопчанки Марины Анцыбор в полуфинале заняла 9-е место из 11-ти, отстав от 4-го проходного места более, чем на 2 минуты.
Впереди осталась только гонка на 30 км.
Сегодня, 16 февраля, в Пекине прошла женская биатлонная эстафета....
Украина с четырьмя кругами штрафа финишировала 9-й в эстафете, золото у Норвегии....
Сегодня, 13 февраля, в Пекине прошла биатлонная гонка преследования среди мужчин....
Выпускница СумГУ претендовала на медаль до последнего огневого рубежа, но два промаха отбросили ее вниз....
Украинцы выступят в четырех видах спорта....