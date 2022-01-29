В центре Сум столкнулись Cheri и «Богдан»

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 32-летний водитель Cheri Tiggo во время движения задним ходом не убедился, что это будет безопасно, и допустил наезд на автомобиль «Богдан».
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Cheri Tiggo админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом, сообщает патрульная полиция Сумщины.
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