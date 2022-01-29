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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:55106

В Сумах грузовик наехал на «Тойоту»

На улице Героев Крут произошло приключение с участием автомобилей Scania и Toyota Land Cruiser.

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.

Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.

Право Дтп
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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