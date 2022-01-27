Сумские лыжницы не попали в ТОП-50 на Олимпиаде Сегодня, 10 февраля, в Пекине прошла классическая гонка на 10 км среди женщин.

В ней приняли участи е три украинки. Лучшей была конотопчанка Марина Анцыбор, занявшая 58-е место с отставанием от чемпионки Терезы Йохауг из Норвегии в 4 с половиной минуты. Еще одна наша землячка Виктория Олех заняла 76-е место. Валентина Каминская заняла 79-е место.