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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:11199

Сумские лыжницы не попали в ТОП-50 на Олимпиаде

Сегодня, 10 февраля, в Пекине прошла классическая гонка на 10 км среди женщин.

В ней приняли участи е три украинки. Лучшей была конотопчанка Марина Анцыбор, занявшая 58-е место с отставанием от чемпионки Терезы Йохауг из Норвегии в 4 с половиной минуты. Еще одна наша землячка Виктория Олех заняла 76-е место. Валентина Каминская заняла 79-е место.

Спорт Лыжные гонки Олимпийские игры
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Концерты Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
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Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
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Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, окрім п'ятниці
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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