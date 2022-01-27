Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:06183

Сумчан запрошують на презентацію книги лідера гурту "Фіолет"

20 лютого у Сумах відбудеться презентація книжки Сергія «Колоса» Мартинюка «Король дощу».

Зустріч з письменником, лідером гурту «Фіолет» та арт-директором фестивалю «Бандерштат» відбудеться у Книгарні «Є» (Суми, вул. Соборна, 44). Початок о 17.00. Модерує арт-менеджерка книгарні Ірина Савченко.
Нова книжка Колоса про пару закоханих, що проживають і переживають (кожен у свій спосіб) ковідну весну в столиці, а ще – віднайдення втраченого і ціну, яку ми готові заплатити, аби змінити щось по-справжньому. Костя і Мар’яна на самоізоляції починають заново знайомитися з собою, одне одним та із близькими. Вони сміливо віддаються почуттям, страхам і сексуальним бажанням.
Це типові представники покоління зумерів, свідомість яких формувалася в епоху інтернету. Попри різні смаки, погляди на життя і соціальний статус, їхні почуття переросли в кількарічні стосунки. Раптовий спалах епідемії змусив героїв повернутися до батьківських стін і по-новому відкривати для себе спілкування з рідними, позначене травматичним спадком минулого.
По-новому вписувати себе в тривожну реальність напівпорожнього Києва з його підпільними барами, панічними настроями в очах над масками і неможливістю планувати майбутнє. Можливо, настав час розібратися з собою, поки Король Дощу не зійшов на свій трон і жертви ще не знають, що вони жертви?
Сергій «Колос» Мартинюк – український музикант, поет, письменник, громадський діяч, організатор фестивалів, засновник та лідер гурту «Фіолет». Автор двох романів та поетичної збірки. Перший роман, «Капітан Смуток», став одним з найяскравіших прозових дебютів останніх років в українській літературі, другий «Рок-н-рол» – присвячений закуліссю української рок-сцени.
Досуг Анонс Книгарня Є Презентация книги
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах пройдут игры плей-офф чемпионата области по хоккею
Сегодня 08:33

В Сумах пройдут игры плей-офф чемпионата области по хоккею

Четвертьфинальная стадия плей-офф пройдет в эти выходные в Сумах на площадке стадиона «Авангард»....

Сегодня на старт в Пекине выйдут лыжницы с Сумщины
Сегодня 08:01

Сегодня на старт в Пекине выйдут лыжницы с Сумщины

В четверг, 10 февраля, состоится шестой соревновательный день на Олимпийских играх-2022 в Пекине....

В пятницу сумские футзалисты примут львовских
Вчера 09:07

В пятницу сумские футзалисты примут львовских

В пятницу, 11 февраля, стартует третий круг чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....

Сумские баскетболисты стартуют во втором этапе чемпионат Украины
Вчера 08:03

Сумские баскетболисты стартуют во втором этапе чемпионат Украины

12-13 февраля стартует второй этап чемпионат Украины по баскетболу в высшей мужской лиге....

В сумской «Романтике» сразятся кикбоксеры
04.02.2022 13:15

В сумской «Романтике» сразятся кикбоксеры

19 февраля в МЦ «Романтика» пройдет матчевая встреча по кикбоксингу между сборными Украины и Молдовы....

view counter
view counter

Статьи

Подготовка к окрашиванию аэрозольными красками
08.02.2022 16:37
«УДАР Віталія Кличка» ініціює проведення Національного форуму єдності ®
07.02.2022 14:32
Александр Соколов: «Запланировали – выполняем!» ®
07.02.2022 12:54
«Альянс» ради «Виктории»: что происходит в команде, которая может летом оказаться в УПЛ
07.02.2022 09:52
Главный инфекционист Сумщины: популярно об Омикроне
06.02.2022 08:11
Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – «УДАР Віталія Кличка» про популізм влади щодо цін на продукти®
02.02.2022 18:27
Вісім порад для здорового сну
02.02.2022 14:40
1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
02.02.2022 14:28
На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
28.01.2022 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
27.01.2022 19:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Концертна програма Максима Шолоха до Дня закоханих "Ці неймовірні почуття" (прем'єра)
Концертна програма Максима Шолоха до Дня закоханих "Ці неймовірні почуття" (прем'єра)
Концерты Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Хіти зарубіжної естради
Хіти зарубіжної естради
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, окрім п'ятниці
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.