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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:1774

На Сумщине поймали гаражного вора

Полицейские разоблачили мужчину в совершении краж из гаражей.

В ходе следствия установлено, что с января по февраль 25-летний мужчина совершил две кражи из гаражей жителей пгт Свеса на Шосткинщине.

В первом случае злоумышленник через незакрытое окно на втором этаже проник в гараж 58-летнего мужчины. Оттуда украл кофеварку и набор кухонных ножей.

А из гаражного помещения 68-летней женщины вор прихватил себе угловую шлифовальную машинку и электродрель.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей, а похищенное имущество изъято и возвращено владельцам.

По данному факту в полиции возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража". За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет. Полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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