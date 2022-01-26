Сумские биатлонисты далеко от призов на Олимпиаде Сегодня, 8 февраля, в Пекине прошла индивидуальная гонка среди мужчин.

На дистанции 20 км с 4 огневыми рубежами лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный – 18-е место с 3 промахами и отставанием в 3 минуты от чемпиона – Кантена Фийона Майе из Франции, у которого была 2 промаха. «Серебро» у белоруса Антона Смольского (0 промахов), «бронза» - у норвежца Йоханнеса Тингнеса Бё (2 промаха).

Вторым среди украинцев и 36-м в общем зачете пришел Артем Прима. Представители Сумщины завершили гонку далеко от призов: 50-м был Антон Дудченко, 55-м – Богдан Цымбал.

Напомним: в индивидуальной гонке за каждый промах ко времени прохождения дистанции добавляется 1 минута.

Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Кантен Фийон Майе (0+1+1+0) 48:47,4

2. Антон Смольский (0+0+0+0) +14,8

3. Йоханнес Тингнес Бё (1+0+0+1) +31,1

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18. Дмитрий Пидручный (0+1+1+1) +3:01,9

36. Артем Прима (1+2+0+1) +4:48,8

50. Антон Дудченко (1+0+1+2) +6:07,5

55. Богдан Цымбал (3+0+1+0) +6:31,6