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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:23531

Сумские биатлонисты далеко от призов на Олимпиаде

Сегодня, 8 февраля, в Пекине прошла индивидуальная гонка среди мужчин.

На дистанции 20 км с 4 огневыми рубежами лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный – 18-е место с 3 промахами и отставанием в 3 минуты от чемпиона – Кантена Фийона Майе из Франции, у которого была 2 промаха. «Серебро» у белоруса Антона Смольского (0 промахов), «бронза» - у норвежца Йоханнеса Тингнеса Бё (2 промаха).

Вторым среди украинцев и 36-м в общем зачете пришел Артем Прима. Представители Сумщины завершили гонку далеко от призов: 50-м был Антон Дудченко, 55-м – Богдан Цымбал.

Напомним: в индивидуальной гонке за каждый промах ко времени прохождения дистанции добавляется 1 минута.

Индивидуальная гонка. Мужчины

1.   Кантен Фийон Майе  (0+1+1+0)  48:47,4

2.   Антон Смольский  (0+0+0+0)  +14,8

3.   Йоханнес Тингнес Бё  (1+0+0+1)  +31,1

...

18.   Дмитрий Пидручный  (0+1+1+1)  +3:01,9

36.  Артем Прима  (1+2+0+1)  +4:48,8

50.  Антон Дудченко  (1+0+1+2)  +6:07,5

55.  Богдан Цымбал  (3+0+1+0)  +6:31,6

Спорт Биатлон Олимпийские игры
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