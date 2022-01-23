Сегодня на чемпионате Европы Украины сыграет против России (трансляция)

В 18.00 на площадку выйдут сборные Украины и России, которые в четвертьфинале обыграли казахстанцев и грузин. В другом полуфинале встретятся Португалия и Испания.
Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы впервые с 2005 года.
Трансляция здесь.
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