Сегодня на чемпионате Европы Украины сыграет против России (трансляция) Сегодня, 4 февраля, пройдут полуфинальные матчи чемпионата Европы по футзалу.

В 18.00 на площадку выйдут сборные Украины и России, которые в четвертьфинале обыграли казахстанцев и грузин. В другом полуфинале встретятся Португалия и Испания.

Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы впервые с 2005 года.

Трансляция здесь.