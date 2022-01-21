На выходных погоду на Сумщине будет определять Скандинавский циклон На выходных погоду в Сумской области будет определять котловина и атмосферные фронты Скандинавского циклона.

5 февраля: облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, туман, днем небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью -9..-14°С, днем -2..-7°С. 6 февраля: облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2..-7°С, днем -2..+3°С.