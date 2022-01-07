В Лебедине полицейские изъяли у мужчины наркотики

Кроме того, в одном из тайников правоохранители обнаружили еще и самодельное устройство для употребления наркотических веществ. Полиция выясняет, откуда у лебединца эти вещи, и с какой целью он их хранил.
Все обнаруженное полицейские изъяли и направили на экспертизу.
По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет или лишения свободы на тот же срок. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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