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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:53138

В Лебедине полицейские изъяли у мужчины наркотики

Во время проведения оперативных полицейских мероприятий, направленных на предупреждение преступлений, в ходе санкционированного обыска по месту жительства 29-летнего жителя города Лебедин, работники сектора криминальной полиции отделения полиции № 3 (г. Лебедин) Сумского райуправления обнаружили высушенную коноплю.

Кроме того, в одном из тайников правоохранители обнаружили еще и самодельное устройство для употребления наркотических веществ. Полиция выясняет, откуда у лебединца эти вещи, и с какой целью он их хранил.

Все обнаруженное полицейские изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет или лишения свободы на тот же срок. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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