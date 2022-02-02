На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1499 человек

По состоянию на 2 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 155 321 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3001 летальный, за прошедшие сутки – 6 (Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 4).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 132 341 человек, из них за прошедшие сутки – 234 (Конотопский р-н – 60, Ахтырский р-н – 159, Роменский р-н – 9, Сумской р-н – 286, Шосткинский р-н – 94).
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