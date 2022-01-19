ФК «Тростянец» начал первый подготовительный сбор к сезону У команды запланировано три сбора. Все будут проходить на базе собственной инфраструктуры в Тростянце.

Первый сбор продлится с 1.02.22 по 12.02.2022. Во время этого сбора команда сыграет 3 товарищеских матча:

5 февраля в г. Харьков против ФК «Анкар»,

9 февраля против ФК «Сумы»,

12 февраля в Харькове против ФК «Виктория».