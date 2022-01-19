ФК «Тростянец» начал первый подготовительный сбор к сезону

Первый сбор продлится с 1.02.22 по 12.02.2022. Во время этого сбора команда сыграет 3 товарищеских матча:
5 февраля в г. Харьков против ФК «Анкар»,
9 февраля против ФК «Сумы»,
12 февраля в Харькове против ФК «Виктория».
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