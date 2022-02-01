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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:22298

Сумские патрульные разыскали женщину, об исчезновении которой сообщила сестра

Сообщение об исчезновении 61-летней жительницы села Писаревка Сумского района на линию 102 поступило утром от ее сестры.

Гражданка, вероятно, поехала в город Сумы к ней в гости. Но вот адреса ее проживания исчезнувшая женщина не знала. Телефона с собой у нее не было.

Через час патрульные полицейские получили информацию, что похожую женщину видели на улице Харьковской. Так что инспекторы сразу же направились в указанном направлении. К счастью, именно там охранники порядка ее и обнаружили.

Женщина не ориентировалась в пространстве. Объяснить, откуда и куда следует, не могла. Патрульные доставили гражданку в Сумское районное управление полиции, где ее уже ждала сестра.

Уважаемые граждане! Не будьте равнодушны, не проходите мимо людей, которым, возможно, необходима наша помощь. При необходимости — звоните по телефону 102.

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