Сумские патрульные разыскали женщину, об исчезновении которой сообщила сестра Сообщение об исчезновении 61-летней жительницы села Писаревка Сумского района на линию 102 поступило утром от ее сестры.

Гражданка, вероятно, поехала в город Сумы к ней в гости. Но вот адреса ее проживания исчезнувшая женщина не знала. Телефона с собой у нее не было.

Через час патрульные полицейские получили информацию, что похожую женщину видели на улице Харьковской. Так что инспекторы сразу же направились в указанном направлении. К счастью, именно там охранники порядка ее и обнаружили.

Женщина не ориентировалась в пространстве. Объяснить, откуда и куда следует, не могла. Патрульные доставили гражданку в Сумское районное управление полиции, где ее уже ждала сестра.

Уважаемые граждане! Не будьте равнодушны, не проходите мимо людей, которым, возможно, необходима наша помощь. При необходимости — звоните по телефону 102.