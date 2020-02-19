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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:44241

В Сумах хотят построить хирургический корпус областной больницы за 1,6 млрд грн

Сегодня, 1 февраля, департамент капитального строительства Сумской облгосадминистрации объявил тендер на строительство ІІІ очереди хирургического корпуса на ул. Ковпака, 18.

На сайте госзакупок Prozorro сообщается, что ориентировочная стоимость работ – 1 млрд 684 млн 576 тыс 688,00 гривен. Подрядчик должен завершить все строительные работы до конца года. Аукцион стартует 11 апреля.

Планируется, что там будет вертолетная площадка, позволяющая задействовать сановацию для оказания помощи и детям, и взрослым пациентам. Кроме того, будет построена кислородная станция и стерилизационная.

Для того, чтобы больные, приезжающие на обследование из районов, и родственники лечащегося в стационаре имели возможность побыть в Сумах несколько дней, на территории комплекса также будет обустроен отель на 10 номеров.

Общество Областная больница
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