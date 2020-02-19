В Сумах хотят построить хирургический корпус областной больницы за 1,6 млрд грн

На сайте госзакупок Prozorro сообщается, что ориентировочная стоимость работ – 1 млрд 684 млн 576 тыс 688,00 гривен. Подрядчик должен завершить все строительные работы до конца года. Аукцион стартует 11 апреля.
Планируется, что там будет вертолетная площадка, позволяющая задействовать сановацию для оказания помощи и детям, и взрослым пациентам. Кроме того, будет построена кислородная станция и стерилизационная.
Для того, чтобы больные, приезжающие на обследование из районов, и родственники лечащегося в стационаре имели возможность побыть в Сумах несколько дней, на территории комплекса также будет обустроен отель на 10 номеров.
Уже завтра новое отделение начнет принимать пациентов. Оно будет работать в помещении Сумской областной клинической больницы на Троицкой....
Заведующая отделение ортопедии и травматологии Сумской областной клинической больницы Наталья Яковенчук высказалась по поводу поста сумчанки, в котором та критически...
Сумчанка Юлия Владимирова, которая пострадала в аварии пару недель назад, написала об отношении к лежачим больным в областной больнице....
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На днях замглавы Сумского областного совета Татьяна Головко совместно с руководством Сумской ОГА с рабочим визитом посетила объекты строительства Сумской... 3