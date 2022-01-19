Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:46456

У Сумах пройде турнір з кросфіту

У Сумах пройде турнір з кросфіту B-TONE POWER CHALLENGE II 2022.

Турнір буде проведено 5 березня 2022 року в місті Суми, в найбільший кросфіт-зоні — новій спортивній локації спортивного клубу B-TONE.

Кількість учасників обмежена:
Любителі — 16 чоловіків та 8 жінок. Початківці, які володіють базовими елементами кросфіту, гімнастики, важкої атлетики.
RX — 16 місць, тільки чоловіки, атлети, що виступають на всеукраїнських змаганнях, але не виступаючи в категорії PROFI, ELIT.
MASTERS 35+ — 12 місць, тільки чоловіки, віком старше 35 років.
На вас чекає запальна музика від кращих ді-джеїв м. Суми, приємна компанія з ведучим турніру, атмосфера спорту та змагань, презентація та розіграші призів від партнерів проведення змагань.
Таймінг змагань та змагальні схеми будуть опубліковані вже 10 лютого 2022 р.
Призовий фонд: 25 000 грн.
Змагання будуть проведені з дотриманням всіх карантинних обмежень.
Реєстрація до 20 лютого за посиланням.
Для отримання більш детальної інформації звертайтесь до головної судді змагань @ko_mari_ya.

Спорт Анонс Кроссфит
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумська міська галерея запрошує на нові виставки
Вчера 08:04

Сумська міська галерея запрошує на нові виставки

Міська галерея запрошує з вівторка, 1 лютого, на фотовиставку Артура СКОРОБАГАТСЬКОГО «Афон очима ломографії» та виставку живопису учасників Всеукраїнського мистецького...

Родителей сумских одиннадцатиклассников ознакомят с особенностями ВНО и вступительной кампании
31.01.2022 09:00

Родителей сумских одиннадцатиклассников ознакомят с особенностями ВНО и вступительной кампании

Во вторник, 1 февраля, Харьковский региональный центр оценки качества образования совместно с СумГУ будут консультировать родителей учащихся 11-х классов школ...

Сумчан запрошують на перегляд фільму «Крути 1918»
28.01.2022 14:26

Сумчан запрошують на перегляд фільму «Крути 1918»

Завтра, 29 січня, о 15:00 до Дня пам’яті Героїв Крут відбудеться показ кінофільму «Крути 1918»....

В Сумах пройдет второй в сезоне чемпионат Украины по легкой атлетике
28.01.2022 08:42

В Сумах пройдет второй в сезоне чемпионат Украины по легкой атлетике

В течение месяца в Сумах пройдут сразу 4 чемпионата Украины по легкой атлетике....

Сумчан запрошують на березневий трейл
25.01.2022 10:35

Сумчан запрошують на березневий трейл

No Limits - трейловий забіг максимально віддаленими куточками міста Суми....

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1499 человек
Сегодня 09:03
Унікальна можливість від служби зайнятості Сумщини
Сегодня 13:01
Белопольские полицейские оперативно разыскали кабельного вора
Сегодня 12:55
Романтичная зима с «АТБ»: в шоколадных яйцах LOVE Surprise – золотые сюрпризы и подарки мечты
Сегодня 12:43
Сумской горсовет рассмотрит петицию о финансировании питания детей в школах в пропорции 50/50
Сегодня 12:17
ФК «Тростянец» начал первый подготовительный сбор к сезону
Сегодня 11:45
Сумчане просят вернуть остановку на Петропавловской
Сегодня 11:11
В Сумах ГБР изъяло «черную кассу» Укртрансбезпеки почти с 3,5 млн грн
Сегодня 10:47
На Химгородке «омолодили» тополиную аллею
Сегодня 10:23
На Сумщине предпринимателя подозревают в незаконной вырубке деревьев на полмиллиона
Сегодня 10:08
Суми запрошують юні таланти України до участі в конкурсі «Віртуози Сумщини»
Сегодня 09:59
Служба зайнятості Сумщини опікується вчорашніми воїнами
Сегодня 09:35
view counter
view counter

Статьи

На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
28.01.2022 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
27.01.2022 19:29
Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
26.01.2022 11:33
Александр Соколов: «Горсовет просто обязан отменить январское повышение тарифа на тепло в Сумах»®
26.01.2022 09:55
Тетяна Гончаренко: Не допустимо корупційних оборудок з бюджетними коштами
25.01.2022 17:28
Как выбрать этикет-пистолет для ценников
25.01.2022 16:27
Лічильники тепла у багатоквартирних будинках: що потрібно знати споживачам
23.01.2022 14:19
Лінійний прискорювач: турбота про хворих чи «заробіток» управління коммайна?
20.01.2022 19:02
Думки вголос: Як поступово вбивають медицину
20.01.2022 14:56
70-летний дедушка c Сумщины выиграл в лотерею 3 000 000 гривен
19.01.2022 10:45
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 16.25
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45; с 27.01.2022 - 11.00; 18.40
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Кино Планета Кіно
14.40; 19.00
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30; с 27.01.2022 - 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.