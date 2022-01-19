У Сумах пройде турнір з кросфіту

Турнір буде проведено 5 березня 2022 року в місті Суми, в найбільший кросфіт-зоні — новій спортивній локації спортивного клубу B-TONE.
Кількість учасників обмежена:
Любителі — 16 чоловіків та 8 жінок. Початківці, які володіють базовими елементами кросфіту, гімнастики, важкої атлетики.
RX — 16 місць, тільки чоловіки, атлети, що виступають на всеукраїнських змаганнях, але не виступаючи в категорії PROFI, ELIT.
MASTERS 35+ — 12 місць, тільки чоловіки, віком старше 35 років.
На вас чекає запальна музика від кращих ді-джеїв м. Суми, приємна компанія з ведучим турніру, атмосфера спорту та змагань, презентація та розіграші призів від партнерів проведення змагань.
Таймінг змагань та змагальні схеми будуть опубліковані вже 10 лютого 2022 р.
Призовий фонд: 25 000 грн.
Змагання будуть проведені з дотриманням всіх карантинних обмежень.
Реєстрація до 20 лютого за посиланням.
Для отримання більш детальної інформації звертайтесь до головної судді змагань @ko_mari_ya.
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