У Сумах пройде турнір з кросфіту У Сумах пройде турнір з кросфіту B-TONE POWER CHALLENGE II 2022.

Турнір буде проведено 5 березня 2022 року в місті Суми, в найбільший кросфіт-зоні — новій спортивній локації спортивного клубу B-TONE.

Кількість учасників обмежена:

Любителі — 16 чоловіків та 8 жінок. Початківці, які володіють базовими елементами кросфіту, гімнастики, важкої атлетики.

RX — 16 місць, тільки чоловіки, атлети, що виступають на всеукраїнських змаганнях, але не виступаючи в категорії PROFI, ELIT.

MASTERS 35+ — 12 місць, тільки чоловіки, віком старше 35 років.

На вас чекає запальна музика від кращих ді-джеїв м. Суми, приємна компанія з ведучим турніру, атмосфера спорту та змагань, презентація та розіграші призів від партнерів проведення змагань.

Таймінг змагань та змагальні схеми будуть опубліковані вже 10 лютого 2022 р.

Призовий фонд: 25 000 грн.

Змагання будуть проведені з дотриманням всіх карантинних обмежень.

Реєстрація до 20 лютого за посиланням.

Для отримання більш детальної інформації звертайтесь до головної судді змагань @ko_mari_ya.